Группа «Аэрофлот» закрыла бизнес-зал «Пулково» для пассажиров международных рейсов

Крупнейшая «дочка» «Аэрофлота» – авиакомпания «Россия» прекращает обслуживание пассажиров в бизнес-зале международного терминала «Пулково». Ограничение распространяется на все категории пассажиров – как вылетающих бизнес-классом, так и летящих эконом-классом обладателей золотых и платиновых карт программы лояльности «Аэрофлот-бонус», сообщил представитель «России». Сам «Аэрофлот» из «Пулково» летает только в Москву. Зато у «России» есть 27 международных направлений. 19 из них выполняется по код-шеринговому соглашению с «Аэрофлотом», говорится на сайте компании. На код-шеринговые рейсы распространяются все льготы собственных рейсов «Аэрофлота», их пассажиры тоже имеют право бесплатного доступа в бизнес-залы при наличии золотой или платиновой карты. На конец 2019 г. золотой картой «Аэрофлот-бонус» владело 86 000 человек, платиновой – 9000 человек. Всего у программы «Аэрофлот-бонус» 9,85 млн участников.