Рынок экспресс-доставки продуктов покинуло несколько компаний
Небольшие игроки не могут конкурировать с сервисами Сбербанка и «Яндекса»
Три доставщика еды за последний месяц остановили работу. Сервис Golama перестал обслуживать клиентов 15 января 2020 г. Он был третьим (за девять месяцев 2019 г., данные «Infoline-аналитики») по обороту после iGooods и «Сбермаркета», сотрудничал с магазинами «Вкусвилл», Metro, «Лента», «Азбука вкуса» и проч.
Superbro доставлял не только еду, но и электронику, книги и другие товары, сотрудничал с магазинами «У Палыча», «Азбука вкуса», «М.видео», работу прекратил 16 января 2020 г.
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