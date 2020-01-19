Рынок экспресс-доставки продуктов покинуло несколько компаний

Три доставщика еды за последний месяц остановили работу. Сервис Golama перестал обслуживать клиентов 15 января 2020 г. Он был третьим (за девять месяцев 2019 г., данные «Infoline-аналитики») по обороту после iGooods и «Сбермаркета», сотрудничал с магазинами «Вкусвилл», Metro, «Лента», «Азбука вкуса» и проч.