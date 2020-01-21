«Мечел» не смог выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском проекте
В понедельник, 20 января, закончился срок оферты, по которой «Мечел» Игоря Зюзина имел приоритетное право выкупа 34% Эльгинского проекта (Якутия; одно из крупнейших в России месторождений коксующегося угля с запасами 2,2 млрд т) у Газпромбанка. Стоимость этой доли – 32,2 млрд руб.
«Мечел» в конце сентября принял оферту Газпромбанка о выкупе доли в Эльгинском месторождении, но не всей (банку принадлежало 49%), однако выполнить эту оферту «Мечел» не смог.
Как сообщил представитель Газпромбанка во вторник, 21 января, «Мечел» не перечислил в срок Газпромбанку средства для исполнения принятой им оферты на 34% Эльгинского проекта. Банк рассматривает различные варианты дальнейших действий, сказал его представитель.
Представитель «Мечела» сообщил, что компания отказалась от исполнения опциона, потому что ей поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов, так как такое решение не может быть принято в отрыве от реструктуризации текущей задолженности.
Газпромбанк готов рассмотреть возможность реструктуризации текущей задолженности «Мечела» при условии вхождения в Эльгинский проект стратегического инвестора, сообщил собеседник «Ведомостей» в банке. Он также подчеркнул, что Газпромбанк рассчитывает на поддержку ВТБ в этом вопросе. ВТБ. — основной кредитор «Мечела». В Ноябре 2019 г. ВТБ выкупил весь долг компании «Мечел» Игоря Зюзина перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб. Представитель ВТБ от комментариев отказался.
Теперь основным претендентом на долю Газпромбанка в проекте будет «А-проперти» основателей оператора Yota Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева. Еще в августе 2019 г. стало известно, что они интересуются месторождением. Бизнесмены планомерно формируют промышленный кластер в Якутии, который включает Якутскую топливно-энергетическую компанию («А-проперти» купила ее долг), угольный проект Огоджа («А-проперти» – миноритарный акционер) и порт «Вера» во Владивостоке, объяснял тогда представитель «А-проперти». Приобретение доли в Эльге – логичный шаг в этой стратегии, говорил он, и «А-проперти» намерена активно включиться в дальнейшее развитие Эльгинского месторождения.
Во вторник утром представитель «А-проперти» от дополнительных комментариев отказался. Ходатайств от других претендентов на приобретение доли в Эльгинском проекте не поступало, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «А-проперти» подала ходатайство о приобретении у Газпромбанка 49% Эльги в августе. Ходатайство было удовлетворено, сообщили в ФАС.
Эльга – ключевой инвестпроект «Мечела». Проект ведут три ООО: «Эльга-дорога», «Мечел транс восток» и «Эльгауголь». Разработкой месторождения и строительством инфраструктуры к нему «Мечел» занимается уже более 10 лет. Компания потратила на это свыше $2 млрд. В июне 2016 г. она продала 49% проекта Газпромбанку за 34,4 млрд руб. По условиям сделки через три года Газпромбанк имел право продать «Мечелу» эти доли обратно за 46,5 млрд руб., а если он откажется от сделки – найти другого покупателя.
51% Эльги принадлежит «Мечелу». Однако эксперты, с которыми поговорили «Ведомости», считают логичным для «Мечела» продажу доли в проекте – это позволит компании стабилизировать финансовое положение хотя бы в краткосрочной перспективе. Долг «Мечела» в первом полугодии 2019 г. составлял 411 млрд руб., долговая нагрузка превышает 6,4 EBITDA.
За 51% Эльгинского проекта можно получить порядка 60 млрд руб., подсчитывала ранее аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Это лишит компанию добывающего актива (32,5% выручки компании приходится именно на добывающий дивизион), но у компании все равно нет денег, чтобы этот актив развивать, подчеркивала эксперт. Эльгинский проект оказался очень сложным как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения качества продукции, замечал старший директор АКРА Максим Худалов. Но при должном финансировании проект может стать одним из крупнейших в Якутии, уверяет он: по подсчетам экспертов, потребуется еще порядка 80 млрд руб. инвестиций. Банки-кредиторы вряд ли одобрят компании дополнительное финансирование и увеличение долговой нагрузки, говорил аналитик «Атона» Андрей Лобазов.