«Мечел» не смог выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском проекте

За 51% Эльгинского проекта можно получить порядка 60 млрд руб., подсчитывала ранее аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Это лишит компанию добывающего актива (32,5% выручки компании приходится именно на добывающий дивизион), но у компании все равно нет денег, чтобы этот актив развивать, подчеркивала эксперт. Эльгинский проект оказался очень сложным как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения качества продукции, замечал старший директор АКРА Максим Худалов. Но при должном финансировании проект может стать одним из крупнейших в Якутии, уверяет он: по подсчетам экспертов, потребуется еще порядка 80 млрд руб. инвестиций. Банки-кредиторы вряд ли одобрят компании дополнительное финансирование и увеличение долговой нагрузки, говорил аналитик «Атона» Андрей Лобазов.