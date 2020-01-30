H&M выведет в Россию два новых бренда магазинов одежды

Сейчас в России у группы 147 точек. За год группа открыла в стране 10 новых магазинов и закрыла два. Помимо одноименных магазинов у H&M в России с конца 2018 г. работает магазин одежды COS, а ранее была открыта сеть магазинов Monki. Среди брендов группы, которые не представлены в России, – Arket и Afound.