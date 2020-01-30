H&M выведет в Россию два новых бренда магазинов одежды
Один из крупнейших продавцов одежды в мире – шведская H&M Group выведет в Россию два новых бренда. Об этом говорится в отчете группы за 2018/2019 финансовый год, завершившийся 30 ноября.
В России появятся магазины Weekday (джинсовая молодежная одежда для мужчин и женщин), а также & Other Stories (женская одежда, обувь, аксессуары,нижнее белье и косметика).
Сейчас в России у группы 147 точек. За год группа открыла в стране 10 новых магазинов и закрыла два. Помимо одноименных магазинов у H&M в России с конца 2018 г. работает магазин одежды COS, а ранее была открыта сеть магазинов Monki. Среди брендов группы, которые не представлены в России, – Arket и Afound.
Продажи H&M в России по итогам 2018/2019 финансового года выросли на 15% без учета курсовых разниц – до 6,852 млрд крон ($712,7 млн). Это один из самых быстрорастущих крупных рынков для шведской группы, Россия входит также в десятку стран с наибольшими продажами для H&M.
В 2019/2020 финансовом году Россия станет одной из стран, в которых будет открыто наибольшее количество новых магазинов, сообщила H&M. Всего в 2019/2020 финансовом году планируется открыть около 200 новых магазинов, а закрыть около 175 точек, в основном в странах Европы, США и Китае.
Шведская компания несколько лет не могла побороть снижение прибыли и справиться с избыточными товарными запасами, отмечает Reuters. А по итогам 2018/2019 финансового года группа впервые с 2015 г., по данным информагентства, добилась роста чистой прибыли: H&M много инвестировала в логистику, цифровые технологии, новые концепции магазинов и независимые бренды, чтобы вернуть покупательский интерес.