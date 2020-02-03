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«Газпром» жертвует ценой ради сохранения своей доли на европейском рынке

Компания поставила рекорд продаж газа на электронных аукционах
Артур Топорков
Газпром установил рекорд продаж газа на электронных аукционах /Евгений Разумный / Ведомости

В январе «Газпром» установил абсолютный рекорд продаж через электронную торговую платформу (ЭТП), следует из материалов «Газпром экспорта». В течение первого месяца 2020 г. потребители из Западной Европы купили на ежедневно проводимых компанией аукционах около 3,86 млрд куб. м газа, из них 2,2 млрд куб. м с поставкой в январе. Весь экспорт «Газпрома» в первом месяце этого года, по подсчетам «Интерфакса», упал на четверть до 13,3 млрд куб. м. Получается, 16,5% поставленного в Европу газа было продано на спотовом рынке.

Так много газа через свою ЭТП «Газпром» еще никогда не продавал, говорит аналитик энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Сергей Капитонов. Всего за прошлый год «Газпром» продал через ЭТП около 14,1 млрд куб. м газа.

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