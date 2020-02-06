Французский модный дом Hermes начинает выпускать косметику
В марте 2020 г. в продажу поступит первая серийная косметика Hermes – ее презентация состоялась в Париже. Сначала появится коллекция губных помад Rouge Hermes. Следом, примерно каждые полгода, в продажу будут поступать декоративная косметика для лица, глаз, средства по уходу за кожей.
Разработкой всех косметических средств занимается специально созданный департамент парфюмерии и красоты Hermеs Beautе, который с 2015 г. возглавляет бывшая руководительница компании MAC Аньес де Виллер.
Креативным директором Hermеs Beautе, контролирующим разработку формул, цветовых палитр и проч., она пригласила Жерома Турона, прежде работавшего в Parfums Christian Dior. Дизайн упаковок разработал Пьер Арди – креативный директор ювелирной и обувной линий Hermеs. Помады производятся по заказу Hermes на фабриках в Италии. В будущем производство может расшириться – сейчас компания ищет подходящие фабрики в Японии и во Франции.
В первую коллекцию войдут помады 24 оттенков в двух текстурах: 10 матовых и 14 атласных, имитирующих текстуру и внешний вид разных видов кожи Hermes. Также компания представит к ним линию аксессуаров и дополнительных средств: бальзам и блеск для губ, карандаш для губ, кисточку, кожаные чехлы. Кроме того, каждый сезон будет выпускаться лимитированная коллекция из трех оттенков. Стоимость помад составит 4770 руб., лимитированных – 5110 руб., сообщили «Ведомостям» в российском пресс-офисе Hermеs. Высокая стоимость отчасти объясняется дорогостоящей упаковкой, без нее можно будет купить сменный блок одной только помады, он будет стоить около 3000 руб. Заявленная стоимость выше, чем почти у всех люксовых марок, производящих косметику. Например, стоимость помад Dolce & Gabbana, Chanel, Dior на российском рынке в среднем составляет 2200–2900 руб. В одном ценовом сегменте с Hermеs окажутся марки Clе de Peau Beautе (в зависимости от типа помады они стоят от 2300 до 4100 руб.), Chantecaille (2690–4860 руб.), Tom Ford (2590–4610 руб.). Помады Hermеs будут продаваться в бутиках Hermеs в Москве в ГУМе и Столешниковом переулке, а также в ЦУМе.
Hermеs – один из самых стабильно растущих модных домов. Его выручка в 2018 г. составила 5,9 млрд евро (+7,5% к 2017 г.). За последние 10 лет рентабельность не опускалась ниже 30%, а в первой половине 2019 г. достигла 34,8%. Наибольшую долю прибыли, 50%, компании обеспечивает производство изделий из кожи. Парфюмерия пока дает 5%. Но за восемь лет, с 2010 по 2018 г., сегмент показал более чем двукратный рост – с 132 млн до 312 млн евро. В первой половине 2019 г. рост составил 3% и с учетом высокой конкуренции на рынке это хороший результат, подчеркивается в отчете компании.
Инвестиции в Hermеs Beautе в семейной компании не раскрывают. По словам художественного руководителя и одного из потомков основателя Hermеs – Пьер-Алексиса Дюма, сейчас самое время выходить на новый рынок. «Сегмент ароматов у Hermеs настолько устойчивый, что мы можем атаковать рынок косметики. С предпринимательской и экономической точки зрения это действительно имеет смысл. Chanel и Dior являются доказательством того, что рынок косметики для модных брендов может быть огромным. Но вы не можете ожидать значительного увеличения доходов в краткосрочной перспективе», – цитирует Дюма The Wall Street Journal.