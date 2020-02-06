Французский модный дом Hermes начинает выпускать косметику

В первую коллекцию войдут помады 24 оттенков в двух текстурах: 10 матовых и 14 атласных, имитирующих текстуру и внешний вид разных видов кожи Hermes. Также компания представит к ним линию аксессуаров и дополнительных средств: бальзам и блеск для губ, карандаш для губ, кисточку, кожаные чехлы. Кроме того, каждый сезон будет выпускаться лимитированная коллекция из трех оттенков. Стоимость помад составит 4770 руб., лимитированных – 5110 руб., сообщили «Ведомостям» в российском пресс-офисе Hermеs. Высокая стоимость отчасти объясняется дорогостоящей упаковкой, без нее можно будет купить сменный блок одной только помады, он будет стоить около 3000 руб. Заявленная стоимость выше, чем почти у всех люксовых марок, производящих косметику. Например, стоимость помад Dolce & Gabbana, Chanel, Dior на российском рынке в среднем составляет 2200–2900 руб. В одном ценовом сегменте с Hermеs окажутся марки Clе de Peau Beautе (в зависимости от типа помады они стоят от 2300 до 4100 руб.), Chantecaille (2690–4860 руб.), Tom Ford (2590–4610 руб.). Помады Hermеs будут продаваться в бутиках Hermеs в Москве в ГУМе и Столешниковом переулке, а также в ЦУМе.