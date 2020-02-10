Основатель «Комуса» впервые войдет в список богатейших людей России

Сейчас «Комус» специализируется на поставке канцелярских принадлежностей и товаров для бизнеса. В группу входят собственные производства бумаги и картона, а также розничные и интернет-магазины. Помимо канцелярских товаров «Комус» торгует продуктами питания – на сайте компании можно купить фрукты, овощи, чай, каши, готовые обеды. Компания финансирует конкурсы красоты («Мисс Офис») и состязания по волейболу («Комус Fest»); Forbes заявляет, что Бобриков сам является поклонником волейбола.