Основатель «Комуса» впервые войдет в список богатейших людей России
Основатель группы «Комус» Сергей Бобриков войдет в список 200 богатейших бизнесменов России, сообщает Forbes, ежегодно составляющий рейтинг. Журнал оценивает его состояние в $800 млн и указывает, что этой суммы достаточно для включения в рейтинг.
Российский Forbes публикует список 200 богатейших бизнесменов России в апреле. Рейтинг в прошлом году возглавил основатель и владелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием $24 млрд. Состояние Бобрикова Forbes оценивал, исходя из принадлежащей ему доли ООО «ТПГК», через которое он владеет компаниями в структуре «Комуса».
Сергей Бобриков родился в 1961 г. в Волгоградской области. В 1989 г. Бобриков окончил юридический факультет МГУ. Группа «Комус» была основана в 1991 г. на базе кооператива, созданного Бобриковым вместе с двумя его сокурсниками. Компания, выпускающая бухгалтерские бланки, к концу 1991 г. перешла под единоличный контроль Бобрикова.
Сейчас «Комус» специализируется на поставке канцелярских принадлежностей и товаров для бизнеса. В группу входят собственные производства бумаги и картона, а также розничные и интернет-магазины. Помимо канцелярских товаров «Комус» торгует продуктами питания – на сайте компании можно купить фрукты, овощи, чай, каши, готовые обеды. Компания финансирует конкурсы красоты («Мисс Офис») и состязания по волейболу («Комус Fest»); Forbes заявляет, что Бобриков сам является поклонником волейбола.
Сама группа «Комус» не раскрывает финансовые показатели. Минимальная выручка «Комуса» оценивается в 60 млрд руб., cообщает Forbes со ссылкой на источники в отрасли. К началу 2010-х гг. оборот компании оценивался в $1,5–2 млрд, а дневной оборот интернет-магазина – в пределах 30 млн руб.
По оценкам гендиректора «INFOLine-аналитики» Ивана Федякова, около 80% выручки «Комуса» приходится на корпоративные продажи, контракты с ним есть у трети российских предприятий. Бывший сотрудник «Комуса» утверждает, что компания сегодня может занимать порядка 50% рынка офисных товаров.