«Транснефть» рассказала о планах развития крупнейшего российского порта

За 10 лет (2020–2029 гг.) НМТП планирует инвестировать в портовые мощности 108,4 млрд руб., сообщила «Транснефть». В среднем это немного больше, чем тратила группа на инвестиции ранее, в 2016–2018 гг., например, ее капитальные вложения составляли от 6,8 млрд до 8,8 млрд руб. в год. Но большая часть инвестиций в ближайшем десятилетии пойдет на поддержание и реконструкцию существующих мощностей – 63,3 млрд руб., и лишь 45,1 млрд будут потрачены на новые проекты.