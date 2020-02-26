«Транснефть» рассказала о планах развития крупнейшего российского порта
Большинство проектов монополии запоздали и малоперспективны, считают эксперты
«Транснефть» во вторник, 25 февраля, сообщила, как планирует развивать крупнейший портовый холдинг России – группу Новороссийский морской торговый порт (НМТП). «Транснефть» контролирует 60,6% НМТП, стратегию развития до 2029 г. совет директоров НМТП утвердил еще в декабре 2019 г.
За 10 лет (2020–2029 гг.) НМТП планирует инвестировать в портовые мощности 108,4 млрд руб., сообщила «Транснефть». В среднем это немного больше, чем тратила группа на инвестиции ранее, в 2016–2018 гг., например, ее капитальные вложения составляли от 6,8 млрд до 8,8 млрд руб. в год. Но большая часть инвестиций в ближайшем десятилетии пойдет на поддержание и реконструкцию существующих мощностей – 63,3 млрд руб., и лишь 45,1 млрд будут потрачены на новые проекты.
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