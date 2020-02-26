Лесопромышленный холдинг АФК «Система» купил старейший проектный институт
Segezha Group хочет иметь собственный опыт проектирования целлюлозно-бумажных предприятий
Segezha Group (входит в АФК «Система») приобрела петербургский проектный институт ЗАО «Гипробум», рассказал «Ведомостям» представитель компании. Это старейший институт в области проектирования целлюлозно-бумажных предприятия (ЦБП). Он существует с начала 20-х гг. XX в.
«Цель покупки – создать собственное проектное бюро, центр компетенций, – пояснил собеседник. – Сейчас для нашего Сегежского ЦБК в Карелии проектирует финская компания Poyry, а для нашего будущего актива в Красноярском крае – шведская Sweco. Теперь по ряду направлений будет отечественный «Гипробум». Там работают опытные специалисты, которые работали с нами во множестве проектов».
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