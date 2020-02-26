Лесопромышленный холдинг АФК «Система» купил старейший проектный институт

«Цель покупки – создать собственное проектное бюро, центр компетенций, – пояснил собеседник. – Сейчас для нашего Сегежского ЦБК в Карелии проектирует финская компания Poyry, а для нашего будущего актива в Красноярском крае – шведская Sweco. Теперь по ряду направлений будет отечественный «Гипробум». Там работают опытные специалисты, которые работали с нами во множестве проектов».