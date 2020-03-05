Белоруссия начала получать российскую нефть по Балтийскому морю
В среду, 4 марта, танкер с российской нефтью, купленной белорусской стороной у трейдеров, прибыл в Клайпедский государственный морской порт (Литва), сообщил представитель «Белнефтехима». Он отметил, что это первый из двух танкеров нефти, купленных Белоруссией у трейдеров, но не уточнил, когда будет отправлено второе судно.
Вечером танкер встанет на разгрузку, в четверг начнется поставка нефти по железной дороге и через несколько дней она поступит на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», сказал представитель концерна.
В Клайпедском государственном морском порту подтвердили прибытие судна. «Танкер Front Ocelot под флагом Маршалловых островов доставил партию нефти объемом около 80 000 т. Сырье примет терминал предприятия Klaipedos Nafta», – сказал ТАСС представитель порта.
По данным сайта системы позиционирования судов www. myshiptracking.com, танкер Front Ocelot пришел в литовский порт из финского Порвоо, где судно пробыло 2–3 марта. До этого, с 29 февраля по 1 марта, судно находилось в российском порту в Приморске. По сообщениям «Транснефти», в эти дни отгрузка в Приморске шла в соответствии с графиком. Человек, знакомый с графиком отгрузки, сообщил, что в эти дни шла отгрузка ресурсов «Роснефти». В компании не ответили на запрос «Ведомостей». Представитель «Белнефтехима» не сказал, у кого концерн купил сырье.
«Будем [закупать нефть в России]. Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавались в том числе руками белорусов – тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам». 3 марта на совещании в Минске, Цитата по агентству «БелТА»
Основным способом поставки российской нефти в Белоруссию был нефтепровод «Дружба». Но в конце прошлого года Москва и Минск не смогли договориться о ценах на нефть, и поставки сырья прекратились. Дело в том, что завершение в России налогового маневра (снижение пошлин на нефть и рост НДПИ) невыгодно Белоруссии. Для нее это означает рост цен на сырье, так как с поставок пошлина не берется. Кроме того, республика покупала нефть с небольшой экспортной премией и теперь настаивает на ее отмене еще до завершения налогового маневра.
21 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что президент России Владимир Путин предложил компенсировать $300 млн потерь Минска. Экспортная премия будет снижаться примерно на $2 за тонну каждый год, что пропорционально снижению экспортной пошлины, уточнял министр энергетики Александр Новак. В январе и феврале поставки в Белоруссию осуществляли только предприятия группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. 26 февраля «Белнефтехим» сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии начнут поставлять еще пять новых российских предприятий. В Белоруссии также ожидают прибытия двух танкеров со 160 000 т азербайджанской нефти, которая будет доставлена в Одессу, а затем по нефтепроводу перегнана на Мозырский НПЗ.
До начала налогового маневра российская нефть обходилась Белоруссии на $75–80 за тонну дешевле, чем для других покупателей, даже при условии выплаты премий, знает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. И сейчас закупка больших объемов нефти традиционно по «Дружбе» из России была бы выгоднее Минску, уверен он: «Закупка в небольших объемах накладывает дополнительные наценки на транспортировку, перевалочные услуги портов и железнодорожного транспорта, а также стоимость услуг за посредничество со стороны трейдера».
Все расходы на транспортировку российской нефти через Литву в итоге ложатся на конечного покупателя, рассуждает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук: «Никто в цепочке поставок не будет брать эти расходы на себя и работать в убыток. Переплатила ли Белоруссия за нефть, сказать сложно. Это зависит от условий контракта».