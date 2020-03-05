Белоруссия начала получать российскую нефть по Балтийскому морю

Основным способом поставки российской нефти в Белоруссию был нефтепровод «Дружба». Но в конце прошлого года Москва и Минск не смогли договориться о ценах на нефть, и поставки сырья прекратились. Дело в том, что завершение в России налогового маневра (снижение пошлин на нефть и рост НДПИ) невыгодно Белоруссии. Для нее это означает рост цен на сырье, так как с поставок пошлина не берется. Кроме того, республика покупала нефть с небольшой экспортной премией и теперь настаивает на ее отмене еще до завершения налогового маневра.