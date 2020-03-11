«Лукойл» увеличил свободный денежный поток до рекорда

В конце прошлого года «Лукойл» заявил, что дивиденды станут приоритетом при распределении капитала, выкуп акций – второй приоритет. «Лукойл» начал выкуп акций в 2018 г. и завершил прошлым летом, собрав пакет на $3 млрд. О начале нового выкупа компания объявила ранней осенью – она собирается потратить на собственные акции еще $3 млрд до 2022 г., приобретение пока не началось. Вероятность начала выкупа возросла из-за резкого падения стоимости акций компании, уверен Сидоров. «Решение за компанией, но логично в текущих условиях объявить выкуп акций», – согласен аналитик АКРА Василий Танурков. Капитализация «Лукойла» 10 марта упала на 18,65% и составила 3 трлн руб. – это последствия разрыва соглашения России и ОПЕК об ограничении добычи нефти и обвала цен на нефть.