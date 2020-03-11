«Лукойл» увеличил свободный денежный поток до рекорда
«Лукойл» сообщил 10 марта, что его свободный денежный поток в 2019 г. составил 701,9 млрд руб., это на 26,4% больше, чем в 2018 г., и это рекорд. Рост компания объясняет увеличением операционного денежного потока при практически неизменных капитальных затратах – 450 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 3% и достигла 640,2 млрд руб., EBITDA – на 10,9% и составила 1,2 трлн руб.
Этот год из-за падения цен на нефть может оказаться не таким успешным. Эксперты Goldman Sachs отмечают, что при снижении цены барреля нефти на каждые $5 российские нефтяные компании теряют около 10% EBITDA и около 20% свободного денежного потока. «Эта чувствительность выше у компаний, имеющих более высокий уровень нефтепереработки, – «Газпром нефти» и «Лукойла», что, на наш взгляд, обусловлено спецификой их налоговых режимов», – подчеркивают они.
Базой для расчета дивидендов согласно принятой в прошлом году «Лукойлом» новой дивидендной политике теперь служит свободный денежный поток, а не чистая прибыль. Акционеры получают не менее 100% свободного денежного потока. Этот показатель корректируется на процентные платежи, расходы на обратный выкуп и проч. Первые дивидендные выплаты, рассчитанные от свободного денежного потока, акционеры «Лукойла» получили за девять месяцев 2019 г. – в сумме 137,28 млрд руб. (или 192 руб. на акцию).
Дивиденды по итогам прошлого года с учетом уже выплаченных могут составить 511 руб. на акцию, считает ведущий аналитик «Велес капитала» Александр Сидоров. То есть общая сумма дивидендов оценивается в 354 млрд руб. По итогам 2018 г. компания вернула акционерам 187,5 млрд руб. «Лукойл», указывает эксперт, одна из наиболее привлекательных компаний в нефтегазовом секторе вследствие высокой оценки потенциала курсового роста бумаг и дивидендной доходности.
«Лукойл» – вторая компания по величине добычи нефти в России. На ее долю приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Основной акционер – Вагит Алекперов (около 25%), его партнер Леонид Федун владеет примерно 10%. Доля в свободном обращении на Московской бирже – 55% акций.
В прошлом году компания вошла в топ-10 мирового рейтинга The Boston Consulting Group компаний, которые обеспечивают акционерам наибольший прирост доходов на инвестиции. Консультанты учитывали, сколько за пятилетний период могли заработать акционеры на покупке и продаже акций, и добавляли полученные за это время дивиденды. Доходность от владения акциями «Лукойла» с 2014 по 2018 г. составила 27,1% – больше, чем у «Новатэка» (23,5%), а также Сбербанка (16,6%).
В конце прошлого года «Лукойл» заявил, что дивиденды станут приоритетом при распределении капитала, выкуп акций – второй приоритет. «Лукойл» начал выкуп акций в 2018 г. и завершил прошлым летом, собрав пакет на $3 млрд. О начале нового выкупа компания объявила ранней осенью – она собирается потратить на собственные акции еще $3 млрд до 2022 г., приобретение пока не началось. Вероятность начала выкупа возросла из-за резкого падения стоимости акций компании, уверен Сидоров. «Решение за компанией, но логично в текущих условиях объявить выкуп акций», – согласен аналитик АКРА Василий Танурков. Капитализация «Лукойла» 10 марта упала на 18,65% и составила 3 трлн руб. – это последствия разрыва соглашения России и ОПЕК об ограничении добычи нефти и обвала цен на нефть.
Разрыв соглашения России с ОПЕК, открывший ценовую войну нефтеэкспортеров, будет давить на бумаги всего нефтегазового сектора – невзирая на финансовые успехи отдельно взятых компаний, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов: «Определенную поддержку бумагам «Лукойла» может оказать выкуп акций, но этот фактор будет иметь ограниченный эффект, недостаточный для движения бумаг компании против конъюнктуры нефтяного рынка».