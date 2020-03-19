Polymetal входит в проект по добыче ниобия

Все редкие и редкоземельные металлы, запасы которых есть на Томторе, имеют двойное назначение, обращает внимание директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков. Поэтому спрос на эти металлы постепенно растет и на внешнем, и на внутреннем рынке. В России, например, его подталкивает развитие производства собственной элементной базы электроники и беспилотной техники. При этом рынок пока крайне нестабилен, предложение и спрос меняются скачкообразно, говорить о стабильной доступности редких и редкоземельных металлов нельзя, продолжает эксперт. Томтор едва ли станет для Polymetal источником быстрого дохода и большой прибыли, считает Лесков: это очень сложный логистически, геологически и технологически проект. Редкие и редкоземельные металлы необходимо не только добыть, но и разделить, подвергнув нескольким последовательным переделам, продолжает эксперт. Необходимые для реализации Томтора инвестиции оценить пока сложно даже примерно, считает Лесков: проект будет однозначно дорогой, в зависимости от сценария его стоимость может колебаться от нескольких до многих сотен миллионов долларов.