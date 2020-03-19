Polymetal входит в проект по добыче ниобия
Производитель драгоценных металлов Polymetal (в 2019 г. компания произвела 1,3 млн унций золота, 21,6 млн унций серебра) получит 9,1% в ООО «Триарк майнинг». Этой компании принадлежит лицензия на разработку Томтора – крупнейшего из пока не освоенных месторождений ниобия в мире. Стоимость сделки – $20 млн, она будет закрыта до конца месяца, юридически обязывающие соглашения уже подписаны, сообщил Polymetal 19 марта. Эти средства будут внесены в уставный капитал «Триарк майнинга», доли акционеров при этом будут размыты, говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с условиями сделки. Представитель Polymetal это не комментирует. Сейчас 100% «Триарк майнинга» принадлежат кипрской Tomtor Limited (данные «СПАРК-Интерфакса»).
О том, что компания может приобрести миноритарную долю в крупном проекте по добыче редкоземельных металлов, Polymetal сообщал в августе 2019 г.
С момента создания в 2013 г. 74,99% ООО «Триарк майнинга» через дочерние структуры контролировались группой ИСТ Александра Несиса и партнеров. Группе ИСТ принадлежит 27% Polymetal. Оставшиеся 25,01% оператора месторождения принадлежали структуре «Ростеха». В августе 2019 г. госкорпорация продала свой пакет зарегистрированной на Кипре Zaltama Holding. Бенефициаром Zaltama является председатель совета директоров Восточной горнорудной компании и бывший президент СУЭК Олег Мисевра, следует из материалов компании. В начале 2020 г. этот же пакет перешел под контроль Tomtor Limited, которая стала единственным владельцем «Триарк майнинга». Компания Мисевры при этом получила 24,97% в Tomtor Limited, которая контролируется группой ИСТ через кипрскую ICT Hоlding Ltd и ООО «ПС-консалтинг».
$20 млн, внесенные в уставный капитал «Триарк майнинга», будут использованы для завершения предварительного ТЭО проекта и оценки запасов месторождения, говорится в сообщении Polymetal. Только после этого можно будет говорить о возможных инвестициях и проектных показателях проекта, подчеркнул представитель компании.
Ниобий – редкий металл, 90% потребления которого сейчас приходится на производство высокопрочной низколегированной стали, использующейся в том числе в аэрокосмическом и оборонном секторах. Его мировые запасы оцениваются в 9 млн т. Точных данных о масштабах производства этого металла нет. В мире сейчас три действующих месторождения ниобия: два в Бразилии, одно в Канаде, где добывается около 250 000 т ниобийсодержащих руд, почти 90% добычи обеспечивает Бразилия (2018 г., данные Reuters). По оценкам Polymetal, в 2019 г. рынок ниобия составил около $2 млрд и будет расти. Расположенное в Якутии месторождение Томтор может стать первым в России собственным источником этого металла.
Среди прочего ниобий может использоваться для производства высокопрочных магнитов для двигателей электромобилей, ветровых турбин, электронных устройств и автокатализаторов. «Инвестиция в Томтор дает компании возможность участвовать в сырьевом обеспечении глобального перехода на электротранспорт», – цитирует пресс-служба Polymetal главного исполнительного директора компании Виталия Несиса (младший брат Александра Несиса. – «Ведомости»). По его словам, инвестиции и инженерный опыт компании обеспечат дальнейшее развитие проекта. Polymetal также рассматривает возможность увеличения доли в «Триарк майнинге» после завершения оценки запасов месторождения, добавил Несис.
Все редкие и редкоземельные металлы, запасы которых есть на Томторе, имеют двойное назначение, обращает внимание директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков. Поэтому спрос на эти металлы постепенно растет и на внешнем, и на внутреннем рынке. В России, например, его подталкивает развитие производства собственной элементной базы электроники и беспилотной техники. При этом рынок пока крайне нестабилен, предложение и спрос меняются скачкообразно, говорить о стабильной доступности редких и редкоземельных металлов нельзя, продолжает эксперт. Томтор едва ли станет для Polymetal источником быстрого дохода и большой прибыли, считает Лесков: это очень сложный логистически, геологически и технологически проект. Редкие и редкоземельные металлы необходимо не только добыть, но и разделить, подвергнув нескольким последовательным переделам, продолжает эксперт. Необходимые для реализации Томтора инвестиции оценить пока сложно даже примерно, считает Лесков: проект будет однозначно дорогой, в зависимости от сценария его стоимость может колебаться от нескольких до многих сотен миллионов долларов.