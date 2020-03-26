«Магнит» временно трудоустроит работников закрывшегося общепита

«Я считаю, что рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные. У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 25 марта в эфире телеканала «ТВЦ».