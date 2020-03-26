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«Магнит» временно трудоустроит работников закрывшегося общепита

В магазины выйдут сотрудники Burger King, KFC и «Шоколадницы»
Ксения Вирченко
Максим Стулов / Ведомости

Одна из крупнейших розничных сетей «Магнит» временно примет на работу сотрудников ресторанов быстрого питания Burger King и KFC, если они приостановят деятельность из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщениях ритейлера. Также соглашение достигнуто с сетью кофеен «Шоколадница», сообщили представители «Магнита» и сети кофеен.

В общей сложности «Магнит» сможет трудоустроить на время кризисной ситуации 2650 сотрудников Burger King и KFC в 20 городах России и от 300 до 1000 работников «Шоколадницы» в Москве, говорит представитель розничной сети. Они смогут временно быть универсальными работниками торгового зала, уточнил он.

«Магниту» дополнительные сотрудники могут понадобиться, чтобы стабильно работать в «сложных эпидемиологических условиях, а также в ситуации повышенного спроса», добавил его представитель: для приема продукции, наполнения торгового зала, обслуживания покупателей.

В Москве будут закрыты кафе, магазины одежды и парки с 28 марта по 5 апреля

Собянин также рекомендовал не ходить в церкви и мечети

«Магнит» и KFC также обсуждают возможности сотрудничества с другими компаниями, говорится в пресс-релизах об их сотрудничестве.

До этого о готовности принять на работу россиян, оставшихся без работы из-за ситуации с COVID-19, заявили и другие компании: крупные онлайн-ритейлеры Wildberries, «Сбермаркет», сервис заказа такси Gett, служба доставки продуктов питания iGooods и др.

С 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты рестораны, кафе, столовые, магазины одежды, бары и парки, сказано в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Кафе и рестораны будут работать на вынос. Аналогичные ограничения введены в Московской области.

«Я считаю, что рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные. У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 25 марта в эфире телеканала «ТВЦ».

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