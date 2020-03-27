Мировой рынок люксовых товаров в этому году ждет антирекорд
Мировой рынок категории «персональный люкс» – одежды, обуви, часов и аксессуаров – в этом году может упасть на 20–25% до 226 млрд евро, прогнозируют эксперты консалтинговой компании Bain & Co. В прошлом году он увеличился на 7% до 281 млрд евро, а по прогнозу Bain & Co, к 2025 г. должен был достигнуть 320–365 млрд евро.
Это случится впервые за всю историю исследований: начиная с 1996 г. среднегодовой рост рынка составлял 6%. В 2002–2003 гг. после терактов в США в сентябре 2001 г. на мировом рынке была стагнация. В 2009 г. в период финансового кризиса рынок снизился лишь на 8% по сравнению с 2008 г. Катаклизмы 2015–2016 гг. – террористические атаки в Европе, снижение потребления в США перед выборами, замедление роста экономики Китая – не провалили глобальный люксовый рынок, отмечает Bain & Co, – он демонстрировал нулевые показатели.