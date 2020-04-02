«Яндекс.Такси» и «Леруа Мерлен» объединяют усилия для борьбы с кризисом
Сервис «Яндекс.Такси» запустил доставку заказов из магазинов товаров для дома и ремонта «Леруа Мерлен», рассказали «Ведомостям» представители компаний. Получить заказ таким образом со 2 апреля можно в Москве и Нижнем Новгороде, тестирование сервиса началось в Перми. Скоро опция будет доступна и в других городах присутствия «Леруа Мерлен», где работает «Яндекс.Такси», говорит представитель ритейлера.
Делать заказ надо будет в онлайн-магазине «Леруа Мерлен». Покупатель не сможет выбрать, как будет доставлен его заказ – такси или обычной доставкой «Леруа Мерлен». Цена услуги будет идентична, уверяет представитель ритейлера. Товары до 30 кг в пределах Малого бетонного кольца покупателям привезут бесплатно, дальше – согласно тарифам, указанным на сайте.