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«Яндекс.Такси» и «Леруа Мерлен» объединяют усилия для борьбы с кризисом

Агрегатор будет доставлять товары из розничной сети
Ксения Вирченко
«Яндекс.Такси» пытается увеличить число поездок для водителей-партнеров /Евгений Разумный / Ведомости

Сервис «Яндекс.Такси» запустил доставку заказов из магазинов товаров для дома и ремонта «Леруа Мерлен», рассказали «Ведомостям» представители компаний. Получить заказ таким образом со 2 апреля можно в Москве и Нижнем Новгороде, тестирование сервиса началось в Перми. Скоро опция будет доступна и в других городах присутствия «Леруа Мерлен», где работает «Яндекс.Такси», говорит представитель ритейлера.

Делать заказ надо будет в онлайн-магазине «Леруа Мерлен». Покупатель не сможет выбрать, как будет доставлен его заказ – такси или обычной доставкой «Леруа Мерлен». Цена услуги будет идентична, уверяет представитель ритейлера. Товары до 30 кг в пределах Малого бетонного кольца покупателям привезут бесплатно, дальше – согласно тарифам, указанным на сайте.

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