«Яндекс.Такси» и «Леруа Мерлен» объединяют усилия для борьбы с кризисом

Сервис «Яндекс.Такси» запустил доставку заказов из магазинов товаров для дома и ремонта «Леруа Мерлен», рассказали «Ведомостям» представители компаний. Получить заказ таким образом со 2 апреля можно в Москве и Нижнем Новгороде, тестирование сервиса началось в Перми. Скоро опция будет доступна и в других городах присутствия «Леруа Мерлен», где работает «Яндекс.Такси», говорит представитель ритейлера.