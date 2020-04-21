«Перекресток» начал доставлять заказы за 1–2 часа

«Перекресток» начал доставлять заказы за 1–2 часаВ мае сервис заработает по всей Москве
Крупнейший ритейлер в России X5 Retail Group снова начал быструю доставку из московских супермаркетов «Перекресток», сообщила группа.
Сервис «Перекресток. Быстро» сейчас в начальной стадии, доставка ведется из девяти супермаркетов на севере, северо-востоке, юге и юго-западе Москвы. В мае сервис охватит всю Москву, а до конца года выйдет в другие города, обещает ритейлер.
В конце 2019 г. X5 уже тестировала экспресс-доставку с тем же названием из нескольких «Перекрестков», но потом приостановила сервис. «Мы собрали обратную связь от тестируемой группы, внесли существенные изменения в продукт и сегодня объявляем о запуске полноценного пилота на девяти супермаркетах», – заявил Денис Харитонов, директор по информационным технологиям и стратегическим проектам «Перекрестка».
В непростой эпидемиологической ситуации сервис позволяет заменить ежедневный поход в магазин на онлайн-заказ из ассортимента ближайшего «Перекрестка», считает компания. Заказ собирают непосредственно в магазине, доставка занимает 1–2 часа, минимальной суммы заказа нет. «Перекресток. Быстро» – это другой сервис, чем perekrestok.ru. Последний ориентирован на более крупные закупки, а заказы обрабатываются в магазинах, работающих только для онлайн-продаж (дарксторах).
Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru в марте столкнулся с ажиотажным спросом, как и его онлайн- и офлайн-конкуренты: потребители, обеспокоенные распространением коронавируса и возможным карантином, резко нарастили закупки впрок. За январь – март число заказов на площадке выросло более чем вдвое год к году – до более 590 000. В марте количество доставленных заказов в пиковые дни превышало 8700, а средний чек новых заказов достиг 6000 руб. – годом ранее он был 3625 руб.
Чтобы справиться с повышенным спросом, Х5 наняла больше курьеров и сборщиков заказов, расширила собственный автопарк на 20%, заключила партнерство с пятью транспортными компаниями, перечисляется в сообщении компании.
Помимо «Перекрестков» экспресс-доставка у Х5 работает и из 115 московских магазинов у дома «Пятерочка» – выполняется более 10 000 заказов в день, в феврале было 600. Если повышенный спрос на экспресс-доставку будет превышать наши текущие ожидания, количество магазинов с опцией доставки может быть увеличено до 500 в 10 городах в 2020 г., информирует Х5.
Главный конкурент Х5 – «Магнит» – указывал в отчете за 2019 г., что рассматривает возможности сделать первые шаги в сфере электронной коммерции в 2020 г. В 2019 г. ритейлер тестировал несколько проектов доставки из своих магазинов, один из наиболее крупных был в партнерстве с лидером рынка экспресс-доставки из магазинов iGooods. Но в феврале проект был остановлен, говорили «Ведомостям» представители обеих компаний. «Тестовый режим окончен, сервис и ритейлер решили не продолжать сотрудничество. Продажи не достигли планируемых параметров», – объяснял представитель сервиса доставки.