«Перекресток» начал доставлять заказы за 1–2 часа

Главный конкурент Х5 – «Магнит» – указывал в отчете за 2019 г., что рассматривает возможности сделать первые шаги в сфере электронной коммерции в 2020 г. В 2019 г. ритейлер тестировал несколько проектов доставки из своих магазинов, один из наиболее крупных был в партнерстве с лидером рынка экспресс-доставки из магазинов iGooods. Но в феврале проект был остановлен, говорили «Ведомостям» представители обеих компаний. «Тестовый режим окончен, сервис и ритейлер решили не продолжать сотрудничество. Продажи не достигли планируемых параметров», – объяснял представитель сервиса доставки.