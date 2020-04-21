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«Перекресток» начал доставлять заказы за 1–2 часа

В мае сервис заработает по всей Москве
Наталья Ищенко
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейший ритейлер в России X5 Retail Group снова начал быструю доставку из московских супермаркетов «Перекресток», сообщила группа.

Сервис «Перекресток. Быстро» сейчас в начальной стадии, доставка ведется из девяти супермаркетов на севере, северо-востоке, юге и юго-западе Москвы. В мае сервис охватит всю Москву, а до конца года выйдет в другие города, обещает ритейлер.

В конце 2019 г. X5 уже тестировала экспресс-доставку с тем же названием из нескольких  «Перекрестков», но потом приостановила сервис. «Мы собрали обратную связь от тестируемой группы, внесли существенные изменения в продукт и сегодня объявляем о запуске полноценного пилота на девяти супермаркетах», – заявил Денис Харитонов, директор по информационным технологиям и стратегическим проектам «Перекрестка».

В непростой эпидемиологической ситуации сервис позволяет заменить ежедневный поход в магазин на онлайн-заказ из ассортимента ближайшего «Перекрестка», считает компания. Заказ собирают непосредственно в магазине, доставка занимает 1–2 часа, минимальной суммы заказа нет. «Перекресток. Быстро» – это другой сервис, чем perekrestok.ru. Последний ориентирован на более крупные закупки, а заказы обрабатываются в магазинах, работающих только для онлайн-продаж (дарксторах).

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru в марте столкнулся с ажиотажным спросом, как и его онлайн- и офлайн-конкуренты: потребители, обеспокоенные распространением коронавируса и возможным карантином, резко нарастили закупки впрок. За январь – март число заказов на площадке выросло более чем вдвое год к году – до более 590 000. В марте количество доставленных заказов в пиковые дни превышало 8700, а средний чек новых заказов достиг 6000 руб. – годом ранее он был 3625 руб.

Чтобы справиться с повышенным спросом, Х5 наняла больше курьеров и сборщиков заказов, расширила собственный автопарк на 20%, заключила партнерство с пятью транспортными компаниями, перечисляется в сообщении компании.

Помимо «Перекрестков» экспресс-доставка у Х5 работает и из 115 московских  магазинов у дома «Пятерочка» – выполняется более 10 000 заказов в день, в феврале было 600. Если повышенный спрос на экспресс-доставку будет превышать наши текущие ожидания, количество магазинов с опцией доставки может быть увеличено до 500 в 10 городах в 2020 г., информирует Х5.

Главный конкурент Х5 – «Магнит» – указывал в отчете за 2019 г., что рассматривает возможности сделать первые шаги в сфере электронной коммерции в 2020 г. В 2019 г. ритейлер тестировал несколько проектов доставки из своих магазинов, один из наиболее крупных был в партнерстве с лидером рынка экспресс-доставки из магазинов iGooods. Но в феврале проект был остановлен, говорили «Ведомостям» представители обеих компаний. «Тестовый режим окончен, сервис и ритейлер решили не продолжать сотрудничество. Продажи не достигли планируемых параметров», – объяснял представитель сервиса доставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных