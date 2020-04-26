Крупнейший переработчик сои предупредил о риске бесконтрольного импорта ГМО

«Ведомости» ознакомились с обращением. Директор управляющей компании «Содружества» Александр Шендерюк-Жидков подтвердил его подлинность, а представитель Алиханова – получение письма. По его словам, губернатор поддерживает предложение и вскоре обратится в правительство.