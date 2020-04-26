Крупнейший переработчик сои предупредил о риске бесконтрольного импорта ГМО

Крупнейший переработчик сои предупредил о риске бесконтрольного импорта ГМОРечь о сое и ее производных
Крупнейший в России переработчик сои – группа «Содружество» – обратился к губернатору Калининградской области Антону Алиханову. Группа просит инициировать приостановку постановления правительства России, упрощающего импорт генно-модифицированных соевых бобов и продуктов их переработки.
«Ведомости» ознакомились с обращением. Директор управляющей компании «Содружества» Александр Шендерюк-Жидков подтвердил его подлинность, а представитель Алиханова – получение письма. По его словам, губернатор поддерживает предложение и вскоре обратится в правительство.
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