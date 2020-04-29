Российские фармкомпании предупредили о росте цен

Стоимость фармацевтических субстанций и выпускаемых из них препаратов может увеличиться из-за резкого роста тарифов на перевозку. Об этом «Ведомостям» рассказали исполнительный директор биофармацевтической компании «Нанолек» Максим Стецюк и президент компании – производителя субстанций «Активный компонент» Александр Семенов.