Российские фармкомпании предупредили о росте цен

Российские фармкомпании предупредили о росте ценНекоторые препараты могут исчезнуть с рынка
Стоимость фармацевтических субстанций и выпускаемых из них препаратов может увеличиться из-за резкого роста тарифов на перевозку. Об этом «Ведомостям» рассказали исполнительный директор биофармацевтической компании «Нанолек» Максим Стецюк и президент компании – производителя субстанций «Активный компонент» Александр Семенов.
Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.
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