Крупнейшие сталелитейные компании России объявили о сокращении инвестиций

ММК уже ожидает снижения производства во втором квартале этого года на 15-17% и падения EBITDA на 30%, говорил директор ММК по экономике Андрей Еремин на телефонной конференции по итогам квартала. Производство НЛМК на Липецкой площадке снизится во II квартале, но это будет связано с запланированными ремонтами, указано в материалах компании. Заместитель гендиректора «Северстали» по экономике и финансам Алексей Куличенко на конференции по итогам квартала подчеркивал, что планов по сокращению производства у компании пока нет.