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Правительство хочет поручить Росавиации расследование авиакатастроф

Ранее предполагалось, что этим займется создаваемое Международное бюро расследований
Александр Воробьев
Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после посадки в Шереметьево 5 мая 2019 года /СК РФ/ТАСС

Минтранс разработал проект постановления правительства «Об утверждении правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ», документ опубликован на regulation.gov для публичного обсуждения.

Агентство расследований

В проекте сказано, что расследованием авиационных происшествий займется уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по расследованию авиационных происшествий с участием Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). При этом полномочным органом для участия в расследованиях в другом месте документа названа сама Росавиация и никакие других уполномоченные органы в 147-страничном тексте не упомянуты.

Авиационное происшествие – это событие с воздушным судном, в котором пассажиры, экипаж или участники эвакуации получили телесные повреждения или в котором само судно получило значительные повреждения или пропало. Если в происшествии хоть один человек погиб, то оно классифицируется как катастрофа, если обошлось без человеческих жертв, то это авария.

Крупнейшие авиакатастрофы в России за последние пять лет

Их жертвами стали 490 человек

Расследованием авиационных инцидентов в России будет заниматься Росавиация и ее территориальные филиалы, говорится в проекте. Инцидент – это событие с воздушным судном, которое повлияло или могло повлиять на безопасность полетов.

Проект постановления разработан по поручению правительства Михаила Мишустина и должен вступить в силу с 1 января 2021 г., говорится в документе.

Какова судьба Международного бюро

Это будет серьезным поворотом в деле расследования авиакатастроф и аварий. Правительство России уже несколько лет намеревается создать со странами бывшего СССР Международное бюро по расследованию авиапроисшествий и инцидентов. В октябре 2018 г. вышло распоряжение правительства, которое одобряло проект соглашения с Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией о созданию бюро. Штаб-квартира бюро должна располагаться в Москве, бюджет формироваться в рублях, а рабочим языком быть русский. В ноябре 2018 г. минтрансы России и Армении даже подписали соглашение о создании бюро, к нему позже должны присоединиться остальные страны.

В декабре 2019 г. правительство своим распоряжением назначило руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина представителем России в руководящем совете Международного бюро. Но о создании самого бюро не сообщалось, в России, по данным «СПАРК-Интерфакса», организация с таким названием не зарегистрирована, а у Минтранса России нет таких дочерних организаций.

Теперь же, получается, правительство хочет поручить расследования авиапроисшествий Росавиации. В одностраничной пояснительной записке Минтранс указывает только, что проект постановления учитывает подписание соглашения о создании Международного бюро. Но в самом документе бюро не упомянуто ни разу.

«Ведомости» направили запросы в Минтранс и правительство. С назначением Михаила Мишустина премьер-министром позиции Росавиации заметно усилились. Одним из первых кадровых решений Мишустина после формирования нового кабинета было назначить руководителя Росавиации Александра Нерадько одновременно и первым замминистра транспорта. Ранее эти должности не совмещались. Теперь Росавиации могут перейти и важнейшие полномочия по расследованию.

Конфликт с МАК

Авиапросшествия в России и 11 других странах бывшего СССР с 1991 г. и по сей день расследует Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Он учрежден этими странами, штаб-квартира расположена в Москве. Бессменным председателем МАК является Татьяна Анодина.

В октябре 2015 г. правительство остановило вторую на тот момент авиакомпанию страны «Трансаэро», контрольный пакет которой принадлежал сыну Анодиной Александру Плешакову. Всего пару недель спустя МАК отменил валидацию в России сертификата типа всех моделей самолета Boeing-737 – это самый популярный в мире и России гражданский реактивный лайнер.

Следствием такого решения должна была стать остановка полетов всех Boeing-737 российских авиакомпаний. Разгорелся скандал. МАК свои действия объяснил тем, что Росавиация сама неоднократно заявляла о недостатках конструкции руля высоты Boeing-737, что по мнению Росавиации именно из-за руля высоты разбился в 2013 г. Boeing-737 авиакомпании «Татарстан».

Свое решение МАК быстро отменил, полеты Boeing-737 не пострадали, но чиновники сочли эти действия ответом за «Трансаэро». Уже в декабре 2015 г. правительство отняло у МАК полномочия по сертификации в России авиатехники, их передали Росавиации, а в 2016 г. начало думать о том, чтобы забрать и расследование авиапроисшествий.

МАК в последние годы часто критиковали, в том числе и федеральные чиновники, как раз за совмещение функций сертификации воздушных судов и расследования катастроф. Это якобы создает конфликт интересов: ведь МАК одобряет безопасность конструкции всех моделей судов, и в случае катастрофы не будет объективным. МАК возможность необъективности всегда отрицал.

Теперь правительство хочет совместить функции у Росавиации. В 2015 г. полномочия по сертификации Росавиация получила, не имея ни соответствующих специалистов, ни признания со стороны международных регуляторов. Это создавало серьезные проблемы авиапрому, производители авиатехники и сейчас продолжают пользоваться услугами МАК.

«Ведомости» направили запросы в МАК и Росавиацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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