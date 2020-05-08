Правительство хочет поручить Росавиации расследование авиакатастроф

Это будет серьезным поворотом в деле расследования авиакатастроф и аварий. Правительство России уже несколько лет намеревается создать со странами бывшего СССР Международное бюро по расследованию авиапроисшествий и инцидентов. В октябре 2018 г. вышло распоряжение правительства, которое одобряло проект соглашения с Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией о созданию бюро. Штаб-квартира бюро должна располагаться в Москве, бюджет формироваться в рублях, а рабочим языком быть русский. В ноябре 2018 г. минтрансы России и Армении даже подписали соглашение о создании бюро, к нему позже должны присоединиться остальные страны.