Как металлургической отрасли легче пережить последствия пандемии

Пандемия коронавируса привела не только к падению цен на нефть. Дешевеют, пусть и не так сильно, и металлы. Так, котировки меди, традиционно являющиеся индикатором экономической активности населения, с начала года упали на 16,6% до $5145,6 за т. Сталь, а точнее горячекатанный прокат, в Китае, США и Европе, по данным BCS Global Market, подешевела на 19-26% и стоит от $490 до $580 за т. К середине марта рушились на четверть даже цены на палладий, непрерывно дорожавший три года подряд. Правда, сейчас они почти вернулись к уровню начала года.