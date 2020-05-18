Как металлургической отрасли легче пережить последствия пандемии

Как металлургической отрасли легче пережить последствия пандемииЭксперты советуют компаниям продолжать цифровизацию бизнеса
Пандемия коронавируса привела не только к падению цен на нефть. Дешевеют, пусть и не так сильно, и металлы. Так, котировки меди, традиционно являющиеся индикатором экономической активности населения, с начала года упали на 16,6% до $5145,6 за т. Сталь, а точнее горячекатанный прокат, в Китае, США и Европе, по данным BCS Global Market, подешевела на 19-26% и стоит от $490 до $580 за т. К середине марта рушились на четверть даже цены на палладий, непрерывно дорожавший три года подряд. Правда, сейчас они почти вернулись к уровню начала года.
Из всех металлов дорожает только золото, традиционно являющееся защитным активом в периоды кризисов.
Многие промышленные компании уже объявили о возможном сокращении инвестиционных программ и рисках не выполнения заявленных ранее планов.
Как помогает «цифра»
Вопрос выживания не стоит перед российскими российскими компаниями горно-металлургического сектора – они смогут перенести этот кризис, уверен руководитель отдела аналитических исследований Альфа-Банка Борис Красноженов. Значительным преимуществом является низкая долговая нагрузка, обеспеченность собственным сырьем высокого качества и слабый рубль.
Но легче пережить кризис будет тем компаниям, которые успели совершить цифровую трансформацию бизнеса, говорится в отчете Deloitte «Тенденции развития горнодобывающей отрасли 2020». В 2018-2019 гг. металлургические компании активно внедряли цифровые технологии, они позволили сократить затраты. Развитая цифровая инфраструктура помогает эффективно противостоять текущему кризису как минимум для перевода части персонала на удаленную работу, подчеркивает старший менеджер департамента корпоративных финансов Deloitte СНГ Дмитрий Изотов. «Норникель» Владимира Потанина перевел на удаленку около 15% сотрудников или 11 000 человек, следует из слов директора департамента информационных технологий компании Лианы Ермишиной. НЛМК Владимира Лисина – почти 10% или 5 000 человек, рассказал представитель компании.
ММК Виктора Рашникова тоже перевела административный персонал на «удаленку». Но работа на предприятиях никак не менялась, подчеркнул представитель компании.
«Северсталь» Алексея Мордашова пошла еще дальше. Компания начала осваивать процессы пуско-наладки агрегатов в онлайн-режиме с помощью сервисов видеосвязи и удаленного доступа к программному обеспечению агрегата. Компания намерена продолжить такие работы и после снятия карантинных мер, рассказал представитель «Северстали». «Пуско-наладка в виртуальном формате оказалась быстрее, – указывает он. – Более того, онлайн-наладка позволяет специалистам компании сразу же обучаться обслуживать оборудование без сторонней помощи».
Издержки на первом месте
Но устойчивость в текущей ситуации обеспечивает не столько развитая цифровая инфраструктура, сколько, как и в предыдущие кризисы, конкурентные преимущества: низкая себестоимость производства, эффективная вертикальная интеграция, географическая и продуктовая диверсификация, подчеркивает представитель НЛМК.
Представитель Polymetal – второго по величие в Росси производителя золота и крупнейшего – серебра тоже говорит, что существенного эффекта цифровые технологии не оказывают. Отдельные решения могут быть полезны – например, локализация персонала и носимые датчики температуры, но их значение не принципиально. «Кризис переживут те, чей бизнес обладал достаточной операционной гибкостью и стратегической устойчивостью», – подчеркивает он.
Хотя стратегически потенциал создания стоимости в горной отрасли за счет цифровизации впечатляет: выгода в уменьшении капиталоемкости и более гибком реагировании на постоянно изменяющиеся условия, говорит представитель Polymetal. Эффективность же возрастает за счет роста производительности оборудования, сокращения аварийности и проч., продолжает он.
Устойчивость отрасли будет зависеть от рынков сбыта и гибкости бизнес-модели компаний, считает руководитель практики консультационных услуг предприятиям металлургической и горнодобывающей отрасли Strategy& (подразделение сети PwC) Александр Тишков. «Очевидно, что компаниям, ориентированным на падающие сегменты внутреннего рынка, необходимо будет адаптироваться под новую реальность – оптимизировать мощности, сокращать затраты, замораживать проекты, – объясняет эксперт. – Экспортеры смогут лишь частично компенсировать падение спроса эффектом от девальвации рубля: эффект от падения производственной активности и строительства в Европе и Китае будет сильнее». Конечно, цифровые технологии не станут ключевым фактором прохождения кризиса, но они позволяют сокращать издержки и улучшать качество продукции, заключает Красноженов.