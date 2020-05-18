Цена золота поднялась до уровня 2012 года

Когда мировые рынки в марте охватил кризис из-за массового введения карантинных мер во многих странах, рынку золота тоже не удалось избежать падения. Хотя металл считается защитным активом, его продавали, чтобы привлечь денежные средства и закрыть дыры в инвестиционных портфелях, образовавшиеся из-за обвала котировок на рынках акций, облигаций и сырьевых товаров, прежде всего нефти. Спотовая цена унции золота в первой половине марта упала за неделю c $1700 до $1450 в ходе торгов, но затем начала быстро восстанавливаться. Этому способствовали триллионы долларов, которые центробанки стали выбрасывать на рынки для их поддержки. Кроме того, правительства разных стран объявили о мерах фискальной поддержки на $8,7 трлн, по данным МВФ.