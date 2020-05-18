Коронавирус помог агрохолдингу Вадима Мошковича продать больше сахара

Спрос на сахар в I квартале действительно вырос, поэтому производители продавали больше сахара, говорит председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. В значительной мере отгрузки увеличились за счет поставок на экспорт: он вырос в более чем восемь раз до 318 000 т. После повышенного спроса в марте продажи во II квартале стали сокращаться, поскольку потребители сделали запасы на несколько месяцев вперед, говорит Бодин. Из-за того что уже несколько сезонов подряд растут запасы сахара в стране, у многих производителей уже недостаточно мощностей для хранения и им приходится более активно продавать сахар в ожидании начала нового сезона переработки сахарной свеклы уже в начале августа.