Коронавирус помог агрохолдингу Вадима Мошковича продать больше сахара

Коронавирус помог агрохолдингу Вадима Мошковича продать больше сахараВ марте россияне запасались продуктами
Продажи выросли, с одной стороны, из-за роста спроса, вызванного пандемией COVID-19, пояснила компания. А с другой стороны, это связано с низкой базой I квартала 2019 г.: тогда продажи с начала года до февраля – марта были отложены, так как руководство группы ждало роста цен.
Из-за спроса выросла цена на сахар – на 14% в I квартале по сравнению с IV кварталом 2019 г. Средняя оптовая цена в январе – марте 2020 г. была 24,9 руб./кг. Но это на 32% ниже, чем год назад. Агрохолдинг за этот период увеличил производство сахара в 3,2 раза до 58 000 т. Скорректированная EBITDA сахарного направления осталась практически неизменной год к году – 1 млрд руб.
Цены на сахар в последние годы низки. С сезона 2016/17 Россия производит больше сахара, чем потребляет, рассказывал ранее «Ведомостям» председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. В 2019 г. оптовые цены белого сахара достигли семилетнего минимума – 19 руб./кг с НДС.
В марте 2020 г. в России возник ажиотажный спрос на товары с длительным сроком хранения – крупы, соль, сахар и т. д. Например, за 16–22 марта продажи всех потребительских товаров выросли на 34,4% в натуральном выражении по сравнению с аналогичной неделей прошлого года, сообщала исследовательская компания Nielsen. Прирост стал рекордным, побив даже динамику продаж в предновогоднюю неделю. В дальнейшем спрос постепенно пошел на спад.
Спрос на сахар в I квартале действительно вырос, поэтому производители продавали больше сахара, говорит председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. В значительной мере отгрузки увеличились за счет поставок на экспорт: он вырос в более чем восемь раз до 318 000 т. После повышенного спроса в марте продажи во II квартале стали сокращаться, поскольку потребители сделали запасы на несколько месяцев вперед, говорит Бодин. Из-за того что уже несколько сезонов подряд растут запасы сахара в стране, у многих производителей уже недостаточно мощностей для хранения и им приходится более активно продавать сахар в ожидании начала нового сезона переработки сахарной свеклы уже в начале августа.
«Русагро» – один из крупнейших агрохолдингов России. Его контролирует семья экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Компания лидирует на рынке маргарина (бренды «Щедрое лето», «Мечта хозяйки» и др.), подсолнечного масла («Россиянка», «Мечта хозяйки» и др.). «Русагро» занимает третье место среди производителей сахара и выпускает в том числе брендированные «Русский сахар» и «Чайкофский». Группа также на четвертом месте в стране по производству свинины, следует из ее отчета за 2019 г.
Выручка всего агрохолдинга в I квартале 2020 г. увеличилась на 18% до 32,9 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 58% до 5,2 млрд руб. А чистая прибыль выросла в 3,3 раза до 3,2 млрд руб.
Больше всего выручки агрохолдингу приносит масложировое направление. Его выручка увеличилась на 20% до 16,1 млрд руб. за квартал. Выручка мясного бизнеса выросла на 31% до 6,8 млрд руб., молочного – на 15% до 990 млн руб. А вот выручка сельскохозяйственного направления сократилась на 9% до 4,4 млрд руб.