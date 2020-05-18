Сын Александра Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Сын Александра Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию РоссииВозглавлявший СУЭК 15 лет Владимир Рашевский покидает свой пост
Степану Солженицыну 47 лет. С 2018 г. он возглавляет Сибирскую генерирующую компанию (СГК). До этого Солженицын 15 лет работал в McKinsey. Там же трудится и его старший брат Ермолай.
Основные экспортные рынки для российских углей – Азия и Европа. Но в Европе угольная генерация сокращается ‒ ЕС ведет активную борьбу с выбросами CO2. Угольные электростанции – один из главных источников парниковых газов.
Поэтому СУЭК будет инвестировать в разработку и развитие чистой угольной генерации, считает Худалов. А для этого угольному гиганту необходима синергия с СГК, уверен эксперт.
СУЭК – крупнейший производитель энергетического угля в России, объединяет 8 шахт и 19 разрезов в Сибири и на Дальнем Востоке. На долю компании приходится порядка четверти добычи угля в России – 106,2 млн т в 2019 г. Почти половину сырья компания экспортирует и является четвертым по величине в мире поставщиком энергоуглей.
При этом треть производимого компанией угля потребляется электростанциями СГК – значительная часть электричества и тепла в сибирских регионах производится именно из угля. В компанию входят 5 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24 300 Гкал/ч.
Из последних операционных данных СУЭК следует, что за три месяца 2020 г. производство угля выросло лишь на 1%, а экспорт упал на 5%. Зато СГК увеличила производство электроэнергии на 30%.
Кадровые изменения направлены на получение максимальных синергетических эффектов как внутри СУЭК, так и между СУЭК и «Еврохимом», сообщила компания. Рашевский продолжит тесно работать с менеджментом СУЭК, добавляет представитель компании. Он также сконцентрируется на развитии стратегических направлений обеих компаний и будет представлять их в отношениях с ключевыми контрагентами и руководителями органов власти.
Владимиру Рашевскому 46 лет. В 1990 – начале 2000-х гг. он сделал блестящую банковскую карьеру. Сначала в «Автобанке», где дорос до зампреда правления, а потом перешел в МДМ-банк Мельниченко и Сергея Попова, а вскоре возглавил его правление. Рашевский контролирует 7,8% акций СУЭК (92,2% у Мельниченко), в ноябре 2019 г. Forbes оценил этот пакет в $308 млн.
Солженицын обеспечил повышение операционной эффективности СГК, приступил к запуску масштабных инвестиционных проектов в рамках программы модернизации тепловой энергетики, говорит представитель СУЭК.
Рынок энергетического угля находится в кризисе: цены на него падают до исторических минимумов как на западном, так и на восточном направлении. 18 мая цены на европейском рынке опускались до $38 за тонну.
В странах Евросоюза с 2013 г. постоянно растут квоты на выбросы парниковых газов. За 6 лет они увеличились почтив пять раз – с $6 до $28 за тонну, приводил данные Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) в презентации «Российская угольная промышленность и вопросы углеродного регулирования». В Европе вопрос снижения выбросов парниковых газов и изменения климата является сегодня одним из ключевых в экономической и политической повестке. Это делает угольные электростанции неконкурентоспособными по сравнению с газовыми, пишут эксперты ИПЕМ.
Последний угольный энергоблок был заложен в Европе в 2016 г., а за пять лет – с 2013 по 2018 г. – мощность газовой генерации в Евросоюзе выросла на 9,9 ГВт, угольной, наоборот, – сократилась на 16,7 ГВт.
На долю Европы приходится 27% российского экспорта. Но ЕС сокращает импорт угля с 2012 г. Этот тренд будет продолжаться: по данным Международного энергетического агентства, к 2025 г. потребление энергетического угля в энергетике сократится на 36%.
В Азии ситуация пока обратная: плата за выбросы парниковых газов низкая или отсутствует, трубопроводного газа нет, а СПГ стоит дороже, чем в Европе. В 2018 г. на долю Азиатского региона пришлось 25% российского экспорта энергетического угля – 9,4 млн т. И такая ситуация создает возможности для российских производителей энергоуглей переориентировать экспорт на Азию. Но и тут российские угольщики могут столкнуться с трудностями. Замедление темпов роста азиатских экономик приводит к замедлению темпов роста потребления угля, приводит данные ИПЕМ. Дополнительные ограничения для роста экспорта в восточном направлении связаны с провозными мощностями железнодорожной инфраструктуры.