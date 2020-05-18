Сын Александра Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

В странах Евросоюза с 2013 г. постоянно растут квоты на выбросы парниковых газов. За 6 лет они увеличились почтив пять раз – с $6 до $28 за тонну, приводил данные Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) в презентации «Российская угольная промышленность и вопросы углеродного регулирования». В Европе вопрос снижения выбросов парниковых газов и изменения климата является сегодня одним из ключевых в экономической и политической повестке. Это делает угольные электростанции неконкурентоспособными по сравнению с газовыми, пишут эксперты ИПЕМ.