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Давид Якобашвили вернулся в Москву

С уголовным делом все нормально, сказал бизнесмен РБК
Алена Якушова
Евгений Разумный / Ведомости

Один из основателей компании «Вимм-билль-данн» Давид Якобашвили вернулся в Россию, сообщает РБК. Бизнесмен рассказал изданию, что приехал в Москву «на несколько дней». С уголовным делом, в рамках которого прошли обыски в его московском музее, после чего бизнесмен не возвращался в Россию, «все нормально», сказал он.

18 июня 2019 г. ФСБ провела обыски в музее «Собрание» в Москве, в котором представлены механические музыкальные инструменты, графика, живопись и расположен кабинет Якобашвили. Бизнесмен тогда отмечал, что находится в Женеве на конференции Международной организации труда, которая должна была продлиться до 21 июня. Источник в следственных органах рассказывал «Ведомостям», что ФСБ расследует дело по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество), в котором фигурирует Якобашвили. Дело было возбуждено по жалобе бывшего партнера предпринимателя по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора в Краснодарском крае на Азовском море.

24 июня прошлого года Якобашвили заявил Русской службе BBC, что не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков в музее. По словам бизнесмена, он не был в России с марта 2019 г. Позже пресс-служба бизнесмена назвала не соответствующими действительности «появившиеся в СМИ слова о том, что Якобашвили может не приехать в Россию по причине последних событий». Как сообщила пресс-служба в июне прошлого года, визита в Москву в ближайшие месяцы у Якобашвили не запланировано, поскольку основной его бизнес не связан с Россией.

Давид Якобашвили: «В России всё медленно продвигается»

Уехавший из России бизнесмен дал интервью «Ведомостям» в Давосе

В апреле 2020 г. Якобашвили говорил российскому Forbes, что постоянно проживает в Монако. Ранее бизнесмен рассказывал «Ведомостям», что занимается строительством в этой стране, а также о своей компании Petrocas, которая занимается логистикой, транспортировкой и трейдингом нефтепродуктами (СП с «Роснефтью», где Якобашвили принадлежит 51%. – «Ведомости»).

Якобашвили занимает 135-е место в списке богатейших бизнесменов России Forbes. Его состояние в 2020 г. оценивается в $750 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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