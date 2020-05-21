Давид Якобашвили вернулся в Москву

24 июня прошлого года Якобашвили заявил Русской службе BBC, что не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков в музее. По словам бизнесмена, он не был в России с марта 2019 г. Позже пресс-служба бизнесмена назвала не соответствующими действительности «появившиеся в СМИ слова о том, что Якобашвили может не приехать в Россию по причине последних событий». Как сообщила пресс-служба в июне прошлого года, визита в Москву в ближайшие месяцы у Якобашвили не запланировано, поскольку основной его бизнес не связан с Россией.