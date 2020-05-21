Давид Якобашвили вернулся в Москву

Давид Якобашвили вернулся в МосквуС уголовным делом все нормально, сказал бизнесмен РБК
Один из основателей компании «Вимм-билль-данн» Давид Якобашвили вернулся в Россию, сообщает РБК. Бизнесмен рассказал изданию, что приехал в Москву «на несколько дней». С уголовным делом, в рамках которого прошли обыски в его московском музее, после чего бизнесмен не возвращался в Россию, «все нормально», сказал он.
18 июня 2019 г. ФСБ провела обыски в музее «Собрание» в Москве, в котором представлены механические музыкальные инструменты, графика, живопись и расположен кабинет Якобашвили. Бизнесмен тогда отмечал, что находится в Женеве на конференции Международной организации труда, которая должна была продлиться до 21 июня. Источник в следственных органах рассказывал «Ведомостям», что ФСБ расследует дело по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество), в котором фигурирует Якобашвили. Дело было возбуждено по жалобе бывшего партнера предпринимателя по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора в Краснодарском крае на Азовском море.
24 июня прошлого года Якобашвили заявил Русской службе BBC, что не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков в музее. По словам бизнесмена, он не был в России с марта 2019 г. Позже пресс-служба бизнесмена назвала не соответствующими действительности «появившиеся в СМИ слова о том, что Якобашвили может не приехать в Россию по причине последних событий». Как сообщила пресс-служба в июне прошлого года, визита в Москву в ближайшие месяцы у Якобашвили не запланировано, поскольку основной его бизнес не связан с Россией.
В апреле 2020 г. Якобашвили говорил российскому Forbes, что постоянно проживает в Монако. Ранее бизнесмен рассказывал «Ведомостям», что занимается строительством в этой стране, а также о своей компании Petrocas, которая занимается логистикой, транспортировкой и трейдингом нефтепродуктами (СП с «Роснефтью», где Якобашвили принадлежит 51%. – «Ведомости»).
Якобашвили занимает 135-е место в списке богатейших бизнесменов России Forbes. Его состояние в 2020 г. оценивается в $750 млн.