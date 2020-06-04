Ресторатор Аркадий Новиков откроет ресторан на турецком курорте

«Ялыкавак марина» – крупный турецкий курорт на берегу Эгейского моря: два отеля Yalikavak Marina Boutique Hotel и Yalikavak Marina Beach Hotel, торговый, фитнес- и СПА-центры, более 20 ресторанов. На территории есть марина – специально оборудованная стоянка для яхт, которая вмещает 620 причалов для лодок с корпусом до 140 м в длину. В 2018–2019 гг. эта марина получила титул «Лучшая люксовая марина для суперъяхт».