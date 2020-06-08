Новый владелец Эльгинского угольного месторождения увеличит добычу в девять раз

Помимо роста добычи средства будут направлены на строительство горно-обогатительного комбината (ГОК), расширение пропускной способности железнодорожного пути Улак – Эльга до 30 млн т и строительство перевалочных мощностей в акватории порта Ванино, говорится в сообщении компании. Сейчас на месторождении есть обогатительная фабрика мощностью 3 млн т коксующегося концентрата в год. ОГК будет перерабатывать 45 млн т угля и производить 30 млн т концентрата в год. Будут ли инвестиции осуществлены из собственных или заемных средств, представитель «А-проперти» не говорит.