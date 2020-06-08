Суд арестовал 100% «Деловых линий»Топ-менеджер банка «Траст» Михаил Хабаров исполняет в России решение лондонского суда
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии». Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел и решений.
Обеспечительная мера была принята по иску компании Caledor Consulting Limited. На 75% она принадлежит бывшему президенту инвестиционного подразделения «Альфа групп» А1, а ныне главному исполнительному директору банка «Траст» Михаилу Хабарову, на 25% – А1. Истец оспаривает сделки по продаже долей в «Деловых линиях».
В 2015 г. Хабаров стал председателем совета директоров «Деловых линий», а Caledor Consulting получала опцион на покупку 30% в холдинговой компании ГК «Деловые линии» за $60 млн. Продать этот пакет должна была структура Александра Богатикова, который тогда контролировал «Деловые линии». Но затем произошел корпоративный конфликт. Часть команды была уволена, доступ Хабарову в офис был заблокирован, а все 100% «Деловых линий» сменили владельцев. Контрольный пакет перешел третьим лицам. Под контролем Богатикова осталось 43%. А в декабре 2019 г. тот в 10 раз сократил свою долю, уступив большую часть трем своим родственникам, писал «Коммерсантъ». Выполнение опциона стало невозможно.
Хабаров обратился с иском в Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA). 21 января 2020 г. тот обязал Богатикова и его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting Ltd. $58 млн.
Теперь Caledor Consulting требует в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области признать ничтожными продажу Doglemor Trade 100% долей «Деловых линий» и вернуть этот пакет ответчику.
По словам старшего юриста BMS Law Firm Владимира Шалаева, определение российского суда означает, что ответчик не сможет провести отчуждение активов и, если сделки будут признаны недействительными, то решение можно будет исполнить в натуре.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области сейчас рассматривает два отдельных дела по спору вокруг «Деловых линий», напоминает адвокат Forward Legal Олег Шейкин. Первое дело – иск компании Caledor Consulting Limited об оспаривании нескольких сделок, связанных с продажей долей в уставном капитале ООО «Деловые линии» и других связанных с ним компаний. По этому делу суд как раз и принял обеспечительные меры.
Второе дело – приведение в исполнение решения лондонского суда о взыскании в пользу Caledor Consulting Limited $58 млн. Решение лондонского суда еще не приведено в исполнение на территории России и этот вопрос рассматривает российский арбитражный суд, очередное заседание состоится 26 августа, добавляет юрист.
Российские суды достаточно часто признают и приводят в исполнение решения иностранных судов, в том числе лондонского арбитража, говорит Шейкин. «Отказать в приведении в исполнение решения иностранного суда суд российский может только в исключительных случаях: нарушение процедуры рассмотрения дела иностранным судом или если решение противоречит публичному порядку Российской Федерации», – поясняет он. У Caledor Consulting хорошие шансы добиться приведения в исполнение решения лондонского арбитража, уверен Шейкин.
Параллельно в лондонском суде рассматривается иск другой компании Хабарова и А1 – Solarstones к компании Богатикова. Истец требует взыскать $25 млн по договору об оказании DL Management услуг по управлению «Деловыми линиями».
Хабаров комментировать решение арбитражного суда не стал. Спор касается учредителей и не сказывается на операционной деятельности «Деловых линий», сказал представитель компании. Оператор продолжает работать в обычном режиме, оказывая бесперебойный и качественный сервис на всей территории России, подчеркнул он. «Ведомости» направили запрос представителю А1.
Группа компаний «Деловые линии» – один из крупных игроков на рынке автомобильных грузоперевозок. Ее доля в сегменте перевозки сборных грузов превышает 26%, в парке 4000 автомобилей. «Деловые линии» работают в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении, делают доставку из Китая. По данным ЕГРЮЛ, 100% компании принадлежит ООО «0578 холдинг», эффективная доля бенефициарного владения распределена между членами семьи Александра Богатикова (43%), Магомедрасулом Гаджиевым (25%), Татьяной Башмаковой (12,5%), Григорием Гурарием (12,5%) и Александром Кобзевым (7%). Выручка компании в 2019 г. (по РСБУ) составила 33,3 млрд руб., чистая прибыль – 1,4 млрд руб.