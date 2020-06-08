Суд арестовал 100% «Деловых линий»

В 2015 г. Хабаров стал председателем совета директоров «Деловых линий», а Caledor Consulting получала опцион на покупку 30% в холдинговой компании ГК «Деловые линии» за $60 млн. Продать этот пакет должна была структура Александра Богатикова, который тогда контролировал «Деловые линии». Но затем произошел корпоративный конфликт. Часть команды была уволена, доступ Хабарову в офис был заблокирован, а все 100% «Деловых линий» сменили владельцев. Контрольный пакет перешел третьим лицам. Под контролем Богатикова осталось 43%. А в декабре 2019 г. тот в 10 раз сократил свою долю, уступив большую часть трем своим родственникам, писал «Коммерсантъ». Выполнение опциона стало невозможно.