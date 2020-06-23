Производители сланцевой нефти могут списать до $300 млрд

Пандемия коронавируса может привести к «сильному сжатию» отрасли по добыче сланцевой нефти в США, говорится в исследовании Deloitte. По ее оценкам, занимающиеся разработкой сланцевых месторождений компании могут списать стоимость активов на $300 млрд – в основном во II квартале 2020 г. Это может привести к волне банкротств и консолидации в отрасли.