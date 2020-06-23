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Производители сланцевой нефти могут списать до $300 млрд

Спрос на нефть будет восстанавливаться очень медленно
Алексей Невельский Михаил Оверченко
Reuters

Пандемия коронавируса может привести к «сильному сжатию» отрасли по добыче сланцевой нефти в США, говорится в исследовании Deloitte. По ее оценкам, занимающиеся разработкой сланцевых месторождений компании могут списать стоимость активов на $300 млрд – в основном во II квартале 2020 г. Это может привести к волне банкротств и консолидации в отрасли.

Нефтяные компании сейчас испытывают трудности из-за низких спроса и цен на сырье, высокой долговой нагрузки и ограниченного доступа к капиталу. «В отличие от предыдущих кризисов теперь они столкнулись с этими факторами одновременно, что повышает риск банкротств и увеличивает давление на отрасль», – говорится в докладе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных