Производители сланцевой нефти могут списать до $300 млрд

Производители сланцевой нефти могут списать до $300 млрдСпрос на нефть будет восстанавливаться очень медленно
Пандемия коронавируса может привести к «сильному сжатию» отрасли по добыче сланцевой нефти в США, говорится в исследовании Deloitte. По ее оценкам, занимающиеся разработкой сланцевых месторождений компании могут списать стоимость активов на $300 млрд – в основном во II квартале 2020 г. Это может привести к волне банкротств и консолидации в отрасли.
Нефтяные компании сейчас испытывают трудности из-за низких спроса и цен на сырье, высокой долговой нагрузки и ограниченного доступа к капиталу. «В отличие от предыдущих кризисов теперь они столкнулись с этими факторами одновременно, что повышает риск банкротств и увеличивает давление на отрасль», – говорится в докладе.
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