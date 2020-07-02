Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
Такие телеграммы выпускаются ежемесячно с конца марта, когда правительство приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавируса, пояснил источник РБК в Белом доме. По его словам, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд.
«С ограничениями на вывоз из страны граждан России это не связано: с июня страну могут покидать лица с двойным гражданством, видом на жительство, а также по специальным категориям виз — на лечение и работу», — пояснил представитель S7. Представитель Росавиации отказался от комментариев.
Ранее Росавиация предложила разрешить международные полеты из России и в Россию с середины июля. Министр транспорта Евгений Дитрих в свою очередь говорил, что надежда на возобновление международных рейсов в июле «еще жива». Однако вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что решения о возобновлении будут приниматься симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами.