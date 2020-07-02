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Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

Артем Гирш

Росавиация направила аэропортам и авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранцам до 1 августа, пишет РБК. Подлинность документа изданию подтвердил источник в правительстве, представители «Домодедово» и S7.

Такие телеграммы выпускаются ежемесячно с конца марта, когда правительство приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавируса, пояснил источник РБК в Белом доме. По его словам, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд.

«С ограничениями на вывоз из страны граждан России это не связано: с июня страну могут покидать лица с двойным гражданством, видом на жительство, а также по специальным категориям виз — на лечение и работу», — пояснил представитель S7. Представитель Росавиации отказался от комментариев.

Ранее Росавиация предложила разрешить международные полеты из России и в Россию с середины июля. Министр транспорта Евгений Дитрих в свою очередь говорил, что надежда на возобновление международных рейсов в июле «еще жива». Однако вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что решения о возобновлении будут приниматься симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных