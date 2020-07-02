Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

Ранее Росавиация предложила разрешить международные полеты из России и в Россию с середины июля. Министр транспорта Евгений Дитрих в свою очередь говорил, что надежда на возобновление международных рейсов в июле «еще жива». Однако вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что решения о возобновлении будут приниматься симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами.