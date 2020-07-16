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Аграрии добиваются повышения пошлин на импортные помидоры

Для этого надо провести антидемпинговое расследование
Екатерина Бурлакова
Ограничение импорта требует тщательной оценки его воздействия на продовольственный рынок /Андрей Гордеев / Ведомости

Национальный союз производителей плодов и овощей инициирует антидемпинговое расследование поставок импортных томатов на территорию стран ЕАЭС (в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Цель – введение пошлин в размере не менее 80% от стоимости импортируемой продукции, говорится в письме союза в Минсельхоз, направленном 6 июля. «Ведомости» ознакомились с копией письма, директор союза Михаил Глушков его отправку подтвердил. Минсельхоз рассмотрит письмо, сказал его представитель.

Такую меру защиты внутреннего рынка ранее бизнесу предложил сам Минсельхоз в ответ на просьбу союза закрыть импорт томатов на два месяца из основных стран-импортеров, с которой он обращался в апреле. Из-за девальвации рубля, коронавируса, самоизоляции спрос на овощи резко упал, а оптовые цены снизились, бизнес стал нерентабельным, сообщал союз. По данным Росстата, розничная цена на помидоры в России в период самоизоляции тоже снизилась: в апреле она была ниже цен апреля прошлого года на 12% и составила 167 руб./кг, в мае – снизилась до 149,6 руб./кг, что ниже уровня мая 2019 г. на 6%.

Запрет на импорт для поддержки экономики не предусмотрен, кроме того, он бы нарушил обязательства России в ВТО, сообщал Минсельхоз. Однако правом ЕАЭС предусмотрена возможность защиты отечественных производителей при помощи защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, сообщало ведомство. Введению таких мер предшествует расследование, которое проводит Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) после обращения производителей, говорится на сайте ЕЭК. Расследование должно доказать, что импорт на территорию союза вырос, что повлекло серьезный ущерб отрасли государств – членов союза или есть угроза ущерба, сообщал Минсельхоз. Кроме того, оно может показать, что страны демпингуют при импорте или субсидируют поставки на территорию союза и это приносит отрасли материальный ущерб или замедляет ее развитие. Представитель ЕЭК на вопросы не ответил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных