Аграрии добиваются повышения пошлин на импортные помидоры

Запрет на импорт для поддержки экономики не предусмотрен, кроме того, он бы нарушил обязательства России в ВТО, сообщал Минсельхоз. Однако правом ЕАЭС предусмотрена возможность защиты отечественных производителей при помощи защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, сообщало ведомство. Введению таких мер предшествует расследование, которое проводит Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) после обращения производителей, говорится на сайте ЕЭК. Расследование должно доказать, что импорт на территорию союза вырос, что повлекло серьезный ущерб отрасли государств – членов союза или есть угроза ущерба, сообщал Минсельхоз. Кроме того, оно может показать, что страны демпингуют при импорте или субсидируют поставки на территорию союза и это приносит отрасли материальный ущерб или замедляет ее развитие. Представитель ЕЭК на вопросы не ответил.