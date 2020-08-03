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Акционер группы «Пионер» стал ее единственным владельцем

Решение о сделке было принято до гибели Андрея Грудина
Антон Филатов
Бывший совладелец группы «Пионер» Андрей Грудин. Решение о продаже его доли было принято с согласия его семьи /Максим Стулов / Ведомости

Бизнесмен Леонид Максимов стал единственным владельцем девелоперской группы «Пионер». По данным «СПАРК-Интерфакс», 30 июля его компания УК «Элемент» выкупила фирму «Новый Колизей», которая ранее принадлежала бывшему гендиректору «Пионера» Андрею Грудину, погибшему в конце июня этого года. Она владеет 50% акций в девелопере, таким образом Максимов довел свою долю до 100%.

Созданная Грудиным и Максимовым группа «Пионер» специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас ее портфель составляет около 3 млн кв. м, сказано на сайте компании. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) на 1 июня 2020 г., группа вела строительство 358 687 кв. м жилья. Среди ее проектов жилые кварталы «Life – Ботанический сад» в структуре одноименного транспортно-пересадочного узла, «Life-Варшавская» у ст. м. «Варшавская», апарт-отели Yes в Митине и рядом со ст. м. «Технопарк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных