Акционер группы «Пионер» стал ее единственным владельцем

Акционер группы «Пионер» стал ее единственным владельцемРешение о сделке было принято до гибели Андрея Грудина
Бизнесмен Леонид Максимов стал единственным владельцем девелоперской группы «Пионер». По данным «СПАРК-Интерфакс», 30 июля его компания УК «Элемент» выкупила фирму «Новый Колизей», которая ранее принадлежала бывшему гендиректору «Пионера» Андрею Грудину, погибшему в конце июня этого года. Она владеет 50% акций в девелопере, таким образом Максимов довел свою долю до 100%.
Созданная Грудиным и Максимовым группа «Пионер» специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас ее портфель составляет около 3 млн кв. м, сказано на сайте компании. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) на 1 июня 2020 г., группа вела строительство 358 687 кв. м жилья. Среди ее проектов жилые кварталы «Life – Ботанический сад» в структуре одноименного транспортно-пересадочного узла, «Life-Варшавская» у ст. м. «Варшавская», апарт-отели Yes в Митине и рядом со ст. м. «Технопарк».