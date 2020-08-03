Акционер группы «Пионер» стал ее единственным владельцем

Созданная Грудиным и Максимовым группа «Пионер» специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас ее портфель составляет около 3 млн кв. м, сказано на сайте компании. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) на 1 июня 2020 г., группа вела строительство 358 687 кв. м жилья. Среди ее проектов жилые кварталы «Life – Ботанический сад» в структуре одноименного транспортно-пересадочного узла, «Life-Варшавская» у ст. м. «Варшавская», апарт-отели Yes в Митине и рядом со ст. м. «Технопарк».