Миллениалы спасают Sotheby’s

Более 30% участников торгов в 2020 г. составили люди в возрасте до 40 лет, которые проявляли интерес ко всем лотам – от предметов современного искусства до часов и вина. «Мы постепенно знакомимся с аудиторией, которая не ждет, пока в почтовый ящик положат толстый каталог», – заявил The Wall Street Journal генеральный директор Sotheby’s Чарльз Стюарт. Участников торгов 1980–1990-х годов рождения интересуют такие необычные для основанных в XVIII в. аукционных домов лоты, как, например, кроссовки баскетболиста Майкла Джордана. Пара Nike Air Jordan 1 выпуска 1985 г. с автографом была продана на Sotheby’s в мае за $560 000 (организаторы рассчитывали получить $150 000).