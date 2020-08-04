Миллениалы спасают Sotheby’s

Миллениалы спасают Sotheby’sКрупнейшие аукционные дома объявили результаты за первые семь месяцев 2020 года
Традиционно Sotheby’s и Christie’s отчитываются за полугодие, но из-за пандемии многие аукционы в этом году были перенесены на июль, поэтому было решено включить этот месяц в отчет. Общие продажи Sotheby’s за первые семь месяцев 2020 г. упали на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $2,5 млрд. Из этой суммы $1,9 млрд (снижение на 30%) пришлось на традиционные аукционы и онлайн-продажи. Еще $575 млн принесли частные продажи.
Аукционный дом Christie’s за тот же период сумел продать на своих традиционных аукционах и в онлайне лоты на общую сумму $1,4 млрд, что на 50% меньше, чем за первые семь месяцев 2019 г. Показатель частных продаж Christie’s представит по результатам всего года.
Представители Sotheby’s особо подчеркивают, что из-за пандемии аукционный дом был вынужден проводить большинство мероприятий в сети, поэтому соответствующий объем продаж вырос аж на 540% до $285 млн. Общий объем онлайн-продаж Sotheby’s (сделанные через интернет финальные ставки в традиционных аукционах и продажи на онлайн-мероприятиях) за весь прошлый год составил $250 млн, из которых $80 млн пришлось на мероприятия, проводившиеся только в сети. Средняя стоимость покупки в онлайне выросла с прошлого года более чем в 2 раза и составила $20 000.
По информации Sotheby’s, крупные коллекционеры весной практически не принимали участия в торгах и проявили активность только в начале лета. Более 30% участников торгов в этом году впервые пользовались услугами аукционного дома, причем каждый пятый из них был жителем одной из стран Азии. Продажи в Азию были ключевым стимулом продаж Sotheby’s: за первые семь месяцев 2020 г. в регион было продано лотов на $450 млн.
Более 30% участников торгов в 2020 г. составили люди в возрасте до 40 лет, которые проявляли интерес ко всем лотам – от предметов современного искусства до часов и вина. «Мы постепенно знакомимся с аудиторией, которая не ждет, пока в почтовый ящик положат толстый каталог», – заявил The Wall Street Journal генеральный директор Sotheby’s Чарльз Стюарт. Участников торгов 1980–1990-х годов рождения интересуют такие необычные для основанных в XVIII в. аукционных домов лоты, как, например, кроссовки баскетболиста Майкла Джордана. Пара Nike Air Jordan 1 выпуска 1985 г. с автографом была продана на Sotheby’s в мае за $560 000 (организаторы рассчитывали получить $150 000).
Аукционные дома пытаются понять предпочтения новой для себя молодой аудитории. По данным страховой компании Hiscox, 79% коллекционеров в возрасте до 35 лет открывают для себя новые имена в искусстве в соцсетях. Они также предпочитают в ходе аукциона пользоваться приложениями, а не живыми консультациями специалистов. А по данным сайта artsy.net, миллениалы по сравнению с другими возрастными группами в 2 раза более склонны рассматривать произведения искусства скорее не как предметы коллекционирования, а как инструмент инвестиций.
Молодых ценителей искусства Sotheby’s и Christie’s начали привлекать еще до начала пандемии. К примеру, Sotheby’s в прошлом году доверил оформление выставки произведений старых мастеров барабанщику популярной у миллениалов инди-рок-группы The Strokes Фабрицио Моретти. А в 2018 г. подобная выставка прошла в бутике Виктории Бекхэм (Posh Spice) в Лондоне. Christie’s сотрудничал с компанией Supreme, которая выпускает скейтборды и молодежную одежду.