«Русагро» хотят лишить контроля над банкротством «Солнечных продуктов»«Дочки» ВТБ и «Абсолюта» опасаются, что они не смогут вернуть долг
Кредиторы масложирового холдинга «Солнечные продукты» – Балтинвестбанк («дочка» «Абсолюта») и «ВТБ факторинг» (входит в группу ВТБ) – пытаются в Верховном суде оспорить решения предыдущей инстанции, разрешившей агрохолдингу «Русагро» войти в реестр кредиторов компании. Информация об их жалобах есть в картотеке арбитражных дел. В частности, Балтинвестбанк, как следует из его обращения, считает это банкротство контролируемым, поэтому он опасается, что требования других кредиторов останутся непогашенными. «Ведомости» ознакомились с жалобой банка, его представитель ее содержание подтвердил. Общие требования миноритарных кредиторов (Балтинвестбанка, «ВТБ факторинга», «Капитал факторинга», Syngenta и др.) составляют около 4 млрд руб.
Материнская структура «Русагро» – кипрская Ros Agro объявляла в октябре 2018 г. о получении прав на покупку контроля над «Солнечными продукты». Сама компания на тот момент входила в ГК «Букет» Владислава Бурова. Через месяц «Русагро» сообщила о приобретении прав требований по кредитам Россельхозбанка к «Солнечным продуктам» на 34,7 млрд руб. Цель сделки – приобрести часть активов «Солнечных продуктов» и создать крупнейшую масложировую компанию в России, объясняла тогда компания.