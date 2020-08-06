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«Русагро» хотят лишить контроля над банкротством «Солнечных продуктов»

«Дочки» ВТБ и «Абсолюта» опасаются, что они не смогут вернуть долг
Екатерина Бурлакова
Масложировое направление в прошлом году принесло «Русагро» наибольшую выручку – 62,4 млрд руб. Увеличение продаж связано в том числе с производством на мощностях «Солнечных продуктов», сообщала компания. На фото одна из торговый марок компании /Максим Стулов / Ведомости

Кредиторы масложирового холдинга «Солнечные продукты» – Балтинвестбанк («дочка» «Абсолюта») и «ВТБ факторинг» (входит в группу ВТБ) – пытаются в Верховном суде оспорить решения предыдущей инстанции, разрешившей агрохолдингу «Русагро» войти в реестр кредиторов компании. Информация об их жалобах есть в картотеке арбитражных дел. В частности, Балтинвестбанк, как следует из его обращения, считает это банкротство контролируемым, поэтому он опасается, что требования других кредиторов останутся непогашенными. «Ведомости» ознакомились с жалобой банка, его представитель ее содержание подтвердил. Общие требования миноритарных кредиторов (Балтинвестбанка, «ВТБ факторинга», «Капитал факторинга», Syngenta и др.) составляют около 4 млрд руб.

Материнская структура «Русагро» – кипрская Ros Agro объявляла в октябре 2018 г. о получении прав на покупку контроля над «Солнечными продукты». Сама компания на тот момент входила в ГК «Букет» Владислава Бурова. Через месяц «Русагро» сообщила о приобретении прав требований по кредитам Россельхозбанка к «Солнечным продуктам» на 34,7 млрд руб. Цель сделки – приобрести часть активов «Солнечных продуктов» и создать крупнейшую масложировую компанию в России, объясняла тогда компания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных