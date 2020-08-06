«Русагро» хотят лишить контроля над банкротством «Солнечных продуктов»

Кредиторы масложирового холдинга «Солнечные продукты» – Балтинвестбанк («дочка» «Абсолюта») и «ВТБ факторинг» (входит в группу ВТБ) – пытаются в Верховном суде оспорить решения предыдущей инстанции, разрешившей агрохолдингу «Русагро» войти в реестр кредиторов компании. Информация об их жалобах есть в картотеке арбитражных дел. В частности, Балтинвестбанк, как следует из его обращения, считает это банкротство контролируемым, поэтому он опасается, что требования других кредиторов останутся непогашенными. «Ведомости» ознакомились с жалобой банка, его представитель ее содержание подтвердил. Общие требования миноритарных кредиторов (Балтинвестбанка, «ВТБ факторинга», «Капитал факторинга», Syngenta и др.) составляют около 4 млрд руб.