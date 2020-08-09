Немецкие чиновники заступились за «Северный поток – 2»А бизнес попросил власти ФРГ создать механизм защиты от санкций
Бургомистр германского города Засниц Франк Крахт 7 августа заявил, что порт Мукран, где сегодня находятся трубы и судно для достройки «Северного потока – 2», проигнорирует угрозу санкций США. Чиновник отметил, что муниципальные власти и руководство порта не позволят американским политикам диктовать, в какие проекты должна вступать Германия (цитата по «РИА Новости»). Он напомнил, что участие в достройке трубопровода позволяет создавать рабочие места для жителей города, и призвал федеральные власти защитить порт.
Двумя днями ранее, 5 августа, три сенатора США – Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон – направили оператору порта Мукран, компании Fahrhafen Sassnitz (90% принадлежит городу Засниц), официальное письмо. В нем политики пригрозили «серьезными последствиями» за оказание материально-технической помощи в достройке газопровода. Председатель комитета по вопросам энергетики бундестага ФРГ Клаус Эрнст уже назвал письмо американских сенаторов «прямой угрозой и дерзостью». На обращение политиков 7 августа также отреагировал Восточный комитет немецкой экономики (OAOEV), объединяющий крупные предпринимательские союзы. Председатель OAOEV Оливер Хермес назвал заявление американской стороны равноценным шантажу и попросил власти ФРГ и ЕС выступить против санкций США в отношении «Северного потока – 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний. Еврокомиссия работает над механизмом, который станет основой защиты от экстерриториальных санкций, заявил 9 августа «Интерфаксу» посол ЕС в России Маркус Эдерер. Он будет описан в коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета Евросоюза.