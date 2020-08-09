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Немецкие чиновники заступились за «Северный поток – 2»

А бизнес попросил власти ФРГ создать механизм защиты от санкций
Александр Волобуев Светлана А. Петрова
Немецкие чиновники заступились за «Северный поток – 2» /REUTERS

Бургомистр германского города Засниц Франк Крахт 7 августа заявил, что порт Мукран, где сегодня находятся трубы и судно для достройки «Северного потока – 2», проигнорирует угрозу санкций США. Чиновник отметил, что муниципальные власти и руководство порта не позволят американским политикам диктовать, в какие проекты должна вступать Германия (цитата по «РИА Новости»). Он напомнил, что участие в достройке трубопровода позволяет создавать рабочие места для жителей города, и призвал федеральные власти защитить порт.

Двумя днями ранее, 5 августа, три сенатора США – Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон – направили оператору порта Мукран, компании Fahrhafen Sassnitz (90% принадлежит городу Засниц), официальное письмо. В нем политики пригрозили «серьезными последствиями» за оказание материально-технической помощи в достройке газопровода. Председатель комитета по вопросам энергетики бундестага ФРГ Клаус Эрнст уже назвал письмо американских сенаторов «прямой угрозой и дерзостью». На обращение политиков 7 августа также отреагировал Восточный комитет немецкой экономики (OAOEV), объединяющий крупные предпринимательские союзы. Председатель OAOEV Оливер Хермес назвал заявление американской стороны равноценным шантажу и попросил власти ФРГ и ЕС выступить против санкций США в отношении «Северного потока – 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний. Еврокомиссия работает над механизмом, который станет основой защиты от экстерриториальных санкций, заявил 9 августа «Интерфаксу» посол ЕС в России Маркус Эдерер. Он будет описан в коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных