Промышленники просят Борисова сдержать энерготарифы

Промышленники просят Борисова сдержать энерготарифыОплата резерва сетевой мощности ударит по металлургам и газовым компаниям
Промышленники выступают против перевода предприятий с оплаты за фактический объем потребленного электричества на принцип «бери или плати». Это следует из письма от 6 августа «Сообщества потребителей энергии» (СПЭ, объединяет крупные промпредприятия) вице-премьеру Юрию Борисову (есть у «Ведомостей», подлинность подтвердили в организации). В документе говорится, что новый платеж приведет к росту финансовой нагрузки на промышленный сектор. В частности, для Магнитогорского меткомбината прирост платежей за услуги по передаче энергии к 2025 г. составит 2,13 млрд руб., UC Rusal – 3,35 млрд руб., «Северстали» – 2,9 млрд руб., затраты «Газпрома» вырастут на 4 млрд руб. в год, «Новатэка» – 1 млрд руб. ежегодно. При этом бюджет недополучит часть налога на прибыль (до 76 млрд руб. в год с учетом планируемой дифференциации тарифов ФСК), считают в СПЭ. В UC Rusal подтвердили приведенные в письме расчеты по размеру платежей. Другие промышленные и нефтегазовые компании не ответили на запросы «Ведомостей».
Сторонником подхода «бери или плати» выступает Минэнерго. Министерство обращает внимание на то, что потребители на этапе подключения заявляют лишние объемы сетевой мощности, которые затем не используют. По данным Минэнерго, в 2010–2016 гг. по заявкам потребителей ввели 65 ГВт сетевой мощности, из которой востребовано лишь 12%. Общий невостребованный резерв в стране ведомство оценивает в 60% всех мощностей. При этом издержки по строительству и обслуживанию инфраструктуры – линий электропередачи и подстанций – полностью ложатся на сетевую компанию, а впоследствии закладываются в тариф на передачу электроэнергии. Поэтому Минэнерго предлагает поэтапно вводить плату за резерв сетевой мощности: с 10% от заявленной предприятием мощности в 2021 г. до 60% с 2024 г., речи об оплате 100% резерва не идет.