Промышленники просят Борисова сдержать энерготарифы

Промышленники выступают против перевода предприятий с оплаты за фактический объем потребленного электричества на принцип «бери или плати». Это следует из письма от 6 августа «Сообщества потребителей энергии» (СПЭ, объединяет крупные промпредприятия) вице-премьеру Юрию Борисову (есть у «Ведомостей», подлинность подтвердили в организации). В документе говорится, что новый платеж приведет к росту финансовой нагрузки на промышленный сектор. В частности, для Магнитогорского меткомбината прирост платежей за услуги по передаче энергии к 2025 г. составит 2,13 млрд руб., UC Rusal – 3,35 млрд руб., «Северстали» – 2,9 млрд руб., затраты «Газпрома» вырастут на 4 млрд руб. в год, «Новатэка» – 1 млрд руб. ежегодно. При этом бюджет недополучит часть налога на прибыль (до 76 млрд руб. в год с учетом планируемой дифференциации тарифов ФСК), считают в СПЭ. В UC Rusal подтвердили приведенные в письме расчеты по размеру платежей. Другие промышленные и нефтегазовые компании не ответили на запросы «Ведомостей».