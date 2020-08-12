Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Промышленники просят Борисова сдержать энерготарифы

Оплата резерва сетевой мощности ударит по металлургам и газовым компаниям
Александр Волобуев
Валерий Бушухин / ТАСС

Промышленники выступают против перевода предприятий с оплаты за фактический объем потребленного электричества на принцип «бери или плати». Это следует из письма от 6 августа «Сообщества потребителей энергии» (СПЭ, объединяет крупные промпредприятия) вице-премьеру Юрию Борисову (есть у «Ведомостей», подлинность подтвердили в организации). В документе говорится, что новый платеж приведет к росту финансовой нагрузки на промышленный сектор. В частности, для Магнитогорского меткомбината прирост платежей за услуги по передаче энергии к 2025 г. составит 2,13 млрд руб., UC Rusal – 3,35 млрд руб., «Северстали» – 2,9 млрд руб., затраты «Газпрома» вырастут на 4 млрд руб. в год, «Новатэка» – 1 млрд руб. ежегодно. При этом бюджет недополучит часть налога на прибыль (до 76 млрд руб. в год с учетом планируемой дифференциации тарифов ФСК), считают в СПЭ. В UC Rusal подтвердили приведенные в письме расчеты по размеру платежей. Другие промышленные и нефтегазовые компании не ответили на запросы «Ведомостей».

Сторонником подхода «бери или плати» выступает Минэнерго. Министерство обращает внимание на то, что потребители на этапе подключения заявляют лишние объемы сетевой мощности, которые затем не используют. По данным Минэнерго, в 2010–2016 гг. по заявкам потребителей ввели 65 ГВт сетевой мощности, из которой востребовано лишь 12%. Общий невостребованный резерв в стране ведомство оценивает в 60% всех мощностей. При этом издержки по строительству и обслуживанию инфраструктуры – линий электропередачи и подстанций – полностью ложатся на сетевую компанию, а впоследствии закладываются в тариф на передачу электроэнергии. Поэтому Минэнерго предлагает поэтапно вводить плату за резерв сетевой мощности: с 10% от заявленной предприятием мощности в 2021 г. до 60% с 2024 г., речи об оплате 100% резерва не идет.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных