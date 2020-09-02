Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Холдинг «Русхолтс» ведет переговоры о продаже своего IT-актива

Умную систему управления розничными кофе-сетями компании может купить Walmart
Валерий Кодачигов
Ключевой IT-актив «Русхолтса» – система автоматизированного управления сетевым кофейным бизнесом BMS Coffee Control (а точнее, связанные с ней права, лицензии и патенты) /«Русхолтс»

О том, что «Русхолтс» ведет переговоры о продаже своих IT-активов, «Ведомостям» рассказал человек, близкий к одной из их сторон. Переговоры ведутся с крупными зарубежными ритейлерами и производителями оборудования для гостиничного и ресторанного бизнеса, подтверждает человек, знакомый с топ-менеджментом «Русхолтса». В частности, вопрос покупки технологий «Русхолтса» активно обсуждался с представителями американского ритейлера Walmart, утверждает он. О переговорах с Walmart слышал и человек, знакомый с менеджерами нескольких российских IT-разработчиков.

В Walmart знают о системе «Русхолтса» и ведут переговоры с российской компанией, отметил представитель ритейлера. Детали обсуждения он комментировать не стал. Так же поступил и основатель «Русхолтса» Александр Кузьмин, ссылаясь на условия заключенных соглашений о конфиденциальности.  

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных