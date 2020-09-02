Холдинг «Русхолтс» ведет переговоры о продаже своего IT-актива

О том, что «Русхолтс» ведет переговоры о продаже своих IT-активов, «Ведомостям» рассказал человек, близкий к одной из их сторон. Переговоры ведутся с крупными зарубежными ритейлерами и производителями оборудования для гостиничного и ресторанного бизнеса, подтверждает человек, знакомый с топ-менеджментом «Русхолтса». В частности, вопрос покупки технологий «Русхолтса» активно обсуждался с представителями американского ритейлера Walmart, утверждает он. О переговорах с Walmart слышал и человек, знакомый с менеджерами нескольких российских IT-разработчиков.