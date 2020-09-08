Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК

«Роснефть» пыталась реализовать проект ВНХК на протяжении 10 лет, но в прошлом году исключила его из инвестпрограммы, признав нерентабельным. 18 августа глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что компания готова возобновить проект в случае предоставления фискального режима, который обеспечит его рентабельность. По его словам, строительство ВНХК позволит создать порядка 100 000 новых рабочих мест и стабилизировать топливный рынок ДФО. «Нам нужен стабильный налоговый режим, который позволил бы планировать экономику этого предприятия минимум на 30 лет», – отмечал Сечин.