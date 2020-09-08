Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК

Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХККонсенсус по нефтехимическому проекту «Роснефти» может быть найден в сентябре
Правительство вернулось к обсуждению возможных параметров проекта по строительству в Находке (Приморский край) крупного нефтехимического комплекса по выпуску бензина, дизеля и нефтехимической продукции. Об этом рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с обсуждением. В аппарате курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова подтвердили это.
Проект предполагает строительство двух очередей мощностью 12 млн т нефти и 3,4 млн т нефтехимического сырья в год, морского порта с терминалами для перевалки нефти и продуктов нефтегазохимии, а также железнодорожной ветки и электростанции.
«Роснефть» пыталась реализовать проект ВНХК на протяжении 10 лет, но в прошлом году исключила его из инвестпрограммы, признав нерентабельным. 18 августа глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что компания готова возобновить проект в случае предоставления фискального режима, который обеспечит его рентабельность. По его словам, строительство ВНХК позволит создать порядка 100 000 новых рабочих мест и стабилизировать топливный рынок ДФО. «Нам нужен стабильный налоговый режим, который позволил бы планировать экономику этого предприятия минимум на 30 лет», – отмечал Сечин.
По словам источника, знакомого с ходом обсуждения проекта, «Роснефть» предлагает установить для ВНХК льготы по обратным акцизам: перейти на формульную ставку акциза на прямогонный бензин с коэффициентом 6 и ввести логистический коэффициент 2 для обратного акциза на нефть, что позволит обеспечить конкурентную цену сырья для проекта. Это позволит существенно поднять показатель внутренней нормы доходности (IRR), добавляет он.
Проект технически сложный, а потому крайне капиталоемкий, для его реализации потребуется привлечение стратегического партнера, признает представитель «Роснефти». Объем инвестиций он не раскрывает, однако ранее компания оценивала затраты в 1,5 трлн руб.
Средний показатель внутренней нормы доходности по новым проектам крупнейших энергетических компаний составляет от 22 до 28%, посчитал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Для привлечения стратегического инвестора в ВНХК «Роснефти» нужно обеспечить примерно тот же уровень рентабельности. Никто не пойдет инвестировать в проект с меньшей доходностью при наличии более рентабельных проектов в добыче в собственном же портфеле», – говорит эксперт.
«ExxonMobil, один из лидеров отрасли, оценивает приемлемый уровень рентабельности в нефтеперерабатывающих проектах на уровне не менее 20%, а в нефтехимических – не менее 15%. Таким образом, интегрированный проект должен быть не ниже 18% в долларовом эквиваленте. Для российского рублевого проекта пороговое значение IRR должно быть на 4–5 процентных пункта выше», – соглашается старший аналитик компании WMT Consult Валерий Андрианов.
При цене на нефть $60 за баррель общая сумма обратных акцизов может составить порядка 64 млрд руб. в год, подсчитал Суверов. Но для государства это будет оправданно, считает эксперт: после запуска проекта внутренний региональный продукт Приморского края может увеличиться в 1,5 раза, а поступления в бюджет всех уровней – превысить 1 трлн руб.
«ВНХК создаст возможность для экспорта на перспективные азиатские рынки конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, стабилизирует топливный рынок региона», – добавил Суверов.
По словам источника «Ведомостей» в правительстве, вопрос предоставления льгот ВНХК должен быть проработан до конца сентября. Однако консолидированной позиции в правительстве пока нет, говорит представитель Борисова. «Дали поручения проработать профильным ведомствам. Не все ответы пришли», – пояснили в аппарате вице-премьера. Представитель Минэнерго отказался от комментариев. В Минфине не ответили на запрос «Ведомостей».