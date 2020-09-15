В правительстве подготовят единую позицию по проекту «Роснефти» в Находке

Риторика о выпадающих доходах бюджета является традиционной для Минфина, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Но у Минфина немало примеров, когда предоставление налоговых стимулов позволило вдохнуть новую жизнь либо в уже существующие проекты, либо придать импульс развитию новых. В случае с ВНХК можно либо получить доход от работающего проекта, либо не получить ничего, потому что проект не запущен», – сказал он. По его расчетам, при цене на нефть $60 за баррель общая сумма обратных акцизов может составить порядка 64 млрд руб. в год. При этом после запуска проекта внутренний региональный продукт Приморского края может увеличиться в полтора раза, а поступления в бюджет всех уровней превысить 1 трлн руб.