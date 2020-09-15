В правительстве подготовят единую позицию по проекту «Роснефти» в Находке

В правительстве подготовят единую позицию по проекту «Роснефти» в НаходкеСовещание по этому вопросу состоится 16 сентября
В правительстве планируют выработать консолидированную позицию о целесообразности поддержки проекта «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК), сообщил «Ведомостям» источник, приглашенный на совещание по данному вопросу, и подтвердил другой источник, знакомый с его повесткой. По словам собеседников издания, совещание пройдет 16 сентября и в нем примут участие представители Минфина, Минэнерго, аппарата курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова и «Роснефти».
В Минфине запрашиваемые льготы считают чрезмерными, их предоставление окажет отрицательный эффект на бюджет, появятся выпадающие доходы, говорит источник «Ведомостей», знакомый с позицией министерства. Объем выпадающих доходов он не назвал, но отметил, что, по мнению министерства, для поддержки ВНХК достаточно внесенного в Госдуму законопроекта о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ). «Законопроект стимулирует газопереработку, а ресурсная база ВНХК – это нафта, поэтому для проекта нужны новые стимулы», – отмечает источник, близкий к одной из сторон.
В Минфине, Минэнерго, аппарате Борисова и «Роснефти» отказались от комментариев.
Риторика о выпадающих доходах бюджета является традиционной для Минфина, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Но у Минфина немало примеров, когда предоставление налоговых стимулов позволило вдохнуть новую жизнь либо в уже существующие проекты, либо придать импульс развитию новых. В случае с ВНХК можно либо получить доход от работающего проекта, либо не получить ничего, потому что проект не запущен», – сказал он. По его расчетам, при цене на нефть $60 за баррель общая сумма обратных акцизов может составить порядка 64 млрд руб. в год. При этом после запуска проекта внутренний региональный продукт Приморского края может увеличиться в полтора раза, а поступления в бюджет всех уровней превысить 1 трлн руб.
Строительство нефтехимического комплекса в Находке позволит государству сбалансировать топливный рынок на Дальнем Востоке, отмечает главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. По его словам, два работающих там НПЗ (Комсомольский и Хабаровский) не обеспечивают потребностей региона и сбой в поставках сразу же приводит к дефициту. Вместе с тем проект поможет создать новые рабочие места, что является важной стратегической задачей для Дальнего Востока, уточнил он.
С Ежовым соглашается вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. Он пояснил, что на Дальнем Востоке образуется дефицит топлива, так как при общем объеме потребления на уровне 6 млн т в год два работающих там завода могут обеспечить не более половины спроса. Остальное приходится завозить, что увеличивает стоимость топлива примерно на 2 руб. за литр, отметил он. При этом ВНХК, по данным «Роснефти», сможет производить до 6 млн т дизеля и 1,6 млн т бензина в год.
В случае с ВНХК встает вопрос не столько дефицита мощностей, сколько стратегических целей: проект может привлечь китайских инвесторов и создать продукты нефтехимии с высокой добавленной стоимостью, говорит аналитик по нефтегазовой отрасли Райффайзенбанка Андрей Полищук. Любой новый проект позитивно бы сказался на развитии региона, а экспортный проект будет давать валютную выручку, отмечает он. При этом для реализации проекта необходимы льготы, без них его рентабельность не будет интересна инвесторам, говорит аналитик.
Крупнейший рынок сбыта, обеспечивающий около половины мирового спроса на полимеры, – Азия, говорит старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов. Например, Китай потребляет около четверти выпускаемого в мире полиэтилена и более трети полипропилена и поливинилхлорида. По его мнению, в ближайшие годы показатель будет расти, поскольку удельное потребление пластика на душу населения пока отстает от развитых стран. По данным IHS Markit, спрос на полиэтилен на душу населения в Азии составляет 12,7 кг, в то время как в США он превышает 30 кг. Согласно данным аналитической компании на химическом рынке ICIS, среднегодовой темп роста мирового рынка полиэтилена за последние 14 лет (2005–2019 гг.) составил примерно 4,5%.
Как ранее сообщали «Ведомости», в начале августа правительство вернулось к обсуждению возможных параметров реализации проекта ВНХК. Источники «Ведомостей» уточняли, что «Роснефть» предлагает установить для ВНХК льготы по обратным акцизам: перейти на формульную ставку акциза на прямогонный бензин с коэффициентом 6 и ввести логистический коэффициент 2 для обратного акциза на нефть, что обеспечит конкурентную цену сырья.
Проект технически сложный, а потому крайне капиталоемкий, для его реализации потребуется привлечение стратегического партнера, говорил тогда «Ведомостям» представитель «Роснефти». Объем инвестиций он не раскрывал, однако ранее компания оценивала затраты в 1,5 трлн руб. «Роснефть» пыталась реализовать проект на протяжении 10 лет, но в прошлом году официально исключила его из инвестпрограммы, признав нерентабельным.
При этом «Роснефть» готова вернуться к нему в случае введения фискального режима, обеспечивающего рентабельность проекта, возвратность на вложенные средства, говорил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 18 августа. Он отмечал, что строительство ВНХК позволит создать порядка 100 000 новых рабочих мест и стабилизировать топливный рынок региона.
Развитие Дальнего Востока – задача общенационального масштаба, отмечал Путин. В июне 2020 г. президент поручил правительству до конца сентября утвердить национальную программу развития региона до 2035 г. Ее частью может стать проект «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке, говорил источник, знакомый с резолюцией Путина на предложении по строительству ВНХК. «Нужно создавать на Дальнем Востоке новые рабочие места», – писал президент.