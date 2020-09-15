Для российских аграриев создали рекрутинговый сервис

В России в сельском хозяйстве занято более 4 млн человек, говорит директор центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова. Организациям АПК требуются специалисты практически во всех областях, в том числе – финансисты, бухгалтеры, IT-специалисты и т. д. По словам Батуровой, Россельхозбанк уже начал сотрудничество с Рострудом для сбора отраслевых вакансий, а также ведет работу с профильными вузами, предлагая студентам размещать резюме на сайте. В перспективе на портале также появится отдельный образовательный блок, обещает она.