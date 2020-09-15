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Для российских аграриев создали рекрутинговый сервис

Его разработал Россельхозбанк
Татьяна Исакова Павел Клевошин
Россельхозбанк запустил интернет-сервис поиска квалифицированных специалистов и работников, включая сезонных, для агропромышленного комплекса /Евгений Разумный / Ведомости

Новый HR-сервис на портале Svoefermerstvo.ru агрегирует резюме и вакансии агропромышленной отрасли, следует из материалов Россельхозбанка (РСХБ), с которыми ознакомились «Ведомости». Его услуги бесплатны как для работодателей, так и для соискателей, отмечено в них. Сейчас на сайте опубликовано более 5500 вакансий, сообщили в РСХБ. Схемы последующей монетизации проекта в банке не комментируют.

В России в сельском хозяйстве занято более 4 млн человек, говорит директор центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова. Организациям АПК требуются специалисты практически во всех областях, в том числе – финансисты, бухгалтеры, IT-специалисты и т. д. По словам Батуровой, Россельхозбанк уже начал сотрудничество с Рострудом для сбора отраслевых вакансий, а также ведет работу с профильными вузами, предлагая студентам размещать резюме на сайте. В перспективе на портале также появится отдельный образовательный блок, обещает она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных