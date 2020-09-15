Для российских аграриев создали рекрутинговый сервис

Для российских аграриев создали рекрутинговый сервисЕго разработал Россельхозбанк
Новый HR-сервис на портале Svoefermerstvo.ru агрегирует резюме и вакансии агропромышленной отрасли, следует из материалов Россельхозбанка (РСХБ), с которыми ознакомились «Ведомости». Его услуги бесплатны как для работодателей, так и для соискателей, отмечено в них. Сейчас на сайте опубликовано более 5500 вакансий, сообщили в РСХБ. Схемы последующей монетизации проекта в банке не комментируют.
В России в сельском хозяйстве занято более 4 млн человек, говорит директор центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова. Организациям АПК требуются специалисты практически во всех областях, в том числе – финансисты, бухгалтеры, IT-специалисты и т. д. По словам Батуровой, Россельхозбанк уже начал сотрудничество с Рострудом для сбора отраслевых вакансий, а также ведет работу с профильными вузами, предлагая студентам размещать резюме на сайте. В перспективе на портале также появится отдельный образовательный блок, обещает она.