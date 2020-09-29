Почему Costco почти 40 лет продает хот-доги не дороже полутора долларов

Чтобы компания не торговала в минус, Елинеку пришлось разорвать контракт с давним поставщиком хот-догов Hebrew National и построить собственную фабрику Kirkland Signature в Лос-Анджелесе – так он снизил их себестоимость. Позже построили еще одну, в Чикаго. В 2012 г. Синегал передал пост гендиректора сети Елинеку. Но вопрос хот-догов продолжал беспокоить общественность. В первый же год работы гендиректором Елинеку пришлось уверять интернет-издание The Motley Fool: «Поверьте, цена никогда не изменится. Даже если мне придется выделять субсидии на это из личных средств». С тех пор вопрос о хот-догах задают ему каждый год. В 2018 г. Елинек говорил журналу 425Business: «Люди будут покупать хот-дог и по $1,75, это не проблема. Но есть устойчивая ассоциация: когда вы думаете о Costco, вы вспоминаете хот-дог за $1,5». В прошлом финансовом году сеть продала 151 млн хот-догов с газировкой на $226,5 млн. В январе 2020 г. Елинеку пришлось в очередной раз поклясться, на этот раз на собрании акционеров: «У нас нет планов продавать хот-дог дороже полутора баксов. И на этом я хотел бы поставить точку в данном вопросе».