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Почему Costco почти 40 лет продает хот-доги не дороже полутора долларов

И на чем не экономит третий в мире по продажам ритейлер
Софья Корепанова
Гендиректор Costco Крейг Елинек /Скриншот из видео Clark Howard: Save More, Spend Less / Youtube

Джеймс Синегал основал сеть дешевых магазинов Costco 37 лет назад. Вскоре он открыл при них закусочные, где продавали хот-доги с содовой за $1,5. Шли годы, а их стоимость не менялась. Сделать из хот-дога Costco индикатор наподобие бигмака основатель компании не захотел, как потом выяснилось, принципиально. 10 лет назад топ-менеджер Costco Крейг Елинек обратился к Синегалу с бизнес-предложением: брать за хот-дог с напитком хотя бы на 25 центов больше. И в ответ услышал: «Если кто-то из вас поднимет цену на чертов хот-дог, я убью вас всех!»

Чтобы компания не торговала в минус, Елинеку пришлось разорвать контракт с давним поставщиком хот-догов Hebrew National и построить собственную фабрику Kirkland Signature в Лос-Анджелесе – так он снизил их себестоимость. Позже построили еще одну, в Чикаго. В 2012 г. Синегал передал пост гендиректора сети Елинеку. Но вопрос хот-догов продолжал беспокоить общественность. В первый же год работы гендиректором Елинеку пришлось уверять интернет-издание The Motley Fool: «Поверьте, цена никогда не изменится. Даже если мне придется выделять субсидии на это из личных средств». С тех пор вопрос о хот-догах задают ему каждый год. В 2018 г. Елинек говорил журналу 425Business: «Люди будут покупать хот-дог и по $1,75, это не проблема. Но есть устойчивая ассоциация: когда вы думаете о Costco, вы вспоминаете хот-дог за $1,5». В прошлом финансовом году сеть продала 151 млн хот-догов с газировкой на $226,5 млн. В январе 2020 г. Елинеку пришлось в очередной раз поклясться, на этот раз на собрании акционеров: «У нас нет планов продавать хот-дог дороже полутора баксов. И на этом я хотел бы поставить точку в данном вопросе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных