Южнокорейский лейбл Big Hit Entertainment привлечет $822 млн

Big Hit компенсировала отмены концертов из-за пандемии онлайн-выступлениями и продажами атрибутики на собственной платформе Weverse. Прибыль компании за первую половину 2020 г. составила $42,4 млн, за 2019 г. – $84 млн, при доходе приблизительно в $500 млн, по данным CNN. Около 97% дохода компании в 2019 г. и около 88% в 2020 г. обеспечила BTS, а вторая группа, TXT, дебютировала в марте 2019 г. и пока только начала набирать популярность. Группа дебютировала на 1-м месте в чарте Billboard Emerging Artists и на 140-м – в чарте Billboard 200, что сделало их самой быстрой группой K-pop, которая появилась в чартах и заняла самое высокое место с дебютным альбомом среди мужских групп K-pop.