Южнокорейский лейбл Big Hit Entertainment привлечет $822 млн

Южнокорейский лейбл Big Hit Entertainment привлечет $822 млнIPO станет рекордным за последние три года
Звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment установила 28 сентября цену своих ценных бумаг на предстоящем первичном размещении акций на Корейской бирже. В заявленном ранее диапазоне от 105 000 до 135 000 вон лейбл выбрал верхнюю границу (что составляет $115). При такой цене Big Hit оценивается в $4,1 млрд и в рамках IPO привлечет $822 млн. По данным аналитического агентства Dealogic, это будет крупнейший в Южной Корее листинг с июля 2017 г., когда фармацевтическая компания Celltrion HealthCare привлекла в рамках своего IPO около $850 млн.
На лейбле Big Hit пока записываются всего две группы, выступающие в популярном жанре K-pop. Но одна из них – это BTS, образованный в 2013 г. бойбенд, неоднократно занимавший верхнюю строчку чартов и получивший множество музыкальных наград. К примеру, 31 августа 2020 г. BTS стала первой южнокорейской группой, возглавившей чарт 100 самых горячих синглов Billboard с песней Dynamite (в целом в этом чарте побывало столько хитов BTS, сколько у всех остальных групп K-pop вместе взятых). А в прошлом году BTS стала всего третьей группой за последние 50 лет (после The Beatles и The Monkees), трем альбомам которой удалось занять первую строчку чарта Billboard 200 меньше чем за год.
Именно благодаря сенсационной популярности BTS лейбл Big Hit оценен дороже, чем три его основных конкурента вместе: SM Entertainment (рыночная капитализация – $720 млн), YG Entertainment ($900 млн) и JYP Entertainment ($1,15 млрд). Эти компании составляют большую тройку публичных южнокорейских лейблов K-pop и представляют таких известных артистов жанра, как EXO и NCT (SM Entertainment), Blackpink (YG Entertainment) и Got7 (JYP Entertainment). Некоторые критики называют BTS самой популярной группой на планете в данный момент. Южнокорейский автогигант Hyundai в сентябре привлек BTS для продвижения своего бренда электромобилей Ioniq, запущенного в августе, а в 2018 г. бойбенд продвигал новый кроссовер Hyundai Palisade. По данным агентства Statista, в 2019 г. на долю BTS пришлось 24,8% продаж альбомов жанра K-pop в Южной Корее (на долю следующей по популярности группы Seventeen – всего 5,9%).
Спрос на ценные бумаги Big Hit среди почти 1500 институциональных инвесторов превышает предложение в 1117 раз, а спрос со стороны розничных инвесторов подогревается армией поклонников группы, которые так и называют себя – Army – и хотят урвать хоть одну акцию любимого коллектива. Основатель и владелец пакета в 43% акций Big Hit Пан Си Хёк в августе передал по 68 385 акций компании (по 0,2%) каждому из семи участников. Так что первичное размещение акций в октябре принесет им почти по $8 млн. Ну а сам Пан станет миллиардером: его пакет оценивается в $1,42 млрд.
Big Hit компенсировала отмены концертов из-за пандемии онлайн-выступлениями и продажами атрибутики на собственной платформе Weverse. Прибыль компании за первую половину 2020 г. составила $42,4 млн, за 2019 г. – $84 млн, при доходе приблизительно в $500 млн, по данным CNN. Около 97% дохода компании в 2019 г. и около 88% в 2020 г. обеспечила BTS, а вторая группа, TXT, дебютировала в марте 2019 г. и пока только начала набирать популярность. Группа дебютировала на 1-м месте в чарте Billboard Emerging Artists и на 140-м – в чарте Billboard 200, что сделало их самой быстрой группой K-pop, которая появилась в чартах и заняла самое высокое место с дебютным альбомом среди мужских групп K-pop.
K-pop – музыкальный жанр, появившийся в Южной Корее и быстро превратившийся в целую субкультуру с миллионами поклонников по всему миру. Феномен K-pop стал в том числе популярной темой дипломных работ и диссертаций. Журнал Time в 2012 г. назвал K-pop важнейшей составляющей экспорта Южной Кореи и главным популяризатором культуры страны за рубежом. По данным Statista, в 2018 г. объем продаж южнокорейской музыкальной индустрии за рубежом составил $564,2 млн. При этом в западной прессе часто критикуют поставленную на конвейер подготовку бой- и герлбендов K-pop. Мальчики и девочки начинают тренировки в 9–10 лет и живут вместе по строгим правилам. В индустрии часто вспыхивают скандалы, связанные с коррупцией, насилием, невыгодными условиями контрактов, которые агентство BBC в 2011 г. назвало «рабскими».