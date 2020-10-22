«Белая дача» может потерять контроль над поставщиком картошки фри для McDonald’s

Lamb Weston Meijer – совместное предприятие американской Lamb Weston Holdings и голландской Meijer Frozen Foods, созданное в 1994 г. для производства продуктов и ингредиентов из картофеля и их поставок на рынки региона EMEA. Штаб-квартира СП – в Круинингене (Нидерланды). Оно управляет шестью заводами — в Голландии, Великобритании и Австрии. Lamb Weston, основанная в США в 1950 г., производит продукцию из картофеля для предприятий общепита. Выручка Lamb Weston в финансовом году, завершившемся 31 мая 2020 г., составила $3,8 млрд. Представитель «Белой дачи» и «Лэм Уэстон Белая Дача» от комментариев отказались, запрос в Lamb Weston Holdings остался без ответа.