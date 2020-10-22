«Белая дача» может потерять контроль над поставщиком картошки фри для McDonald’s

«Белая дача» может потерять контроль над поставщиком картошки фри для McDonald’sЕе партнер Lamb Weston Meijer планирует увеличить долю в липецком заводе
Компания ЛВМ СиАйЭС Б.В., структура нидерландской Lamb Weston Meijer, попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) дать предварительное согласие на приобретение доли 39,38% в капитале ООО «Лэм Уэстон Белая Дача», говорится в материалах службы. Если сделка состоится, то ее доля в этом ООО увеличится до 74,5%, сказано там же.
«Лэм Уэстон Белая Дача» владеет заводом по производству картофеля фри, расположенном в особой экономической зоне «Липецк». Это совместное предприятие Lamb Weston Meijer и «Белой дачи», у которой, согласно ЕГРЮЛ, сейчас 64,5% долей в этой компании.
Завод заработал в 2018 г., его мощность — 100 000 т продукции в год, указано на сайте «Белой дачи». Это крупнейший в стране завод по производству картофеля фри, говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. В России, по его данным, работают еще четыре завода мощностью от 1 000 т до 10 000 т. Компания поставляет продукцию в сети фаст-фуда, в том числе McDonald’s.
Lamb Weston Meijer – совместное предприятие американской Lamb Weston Holdings и голландской Meijer Frozen Foods, созданное в 1994 г. для производства продуктов и ингредиентов из картофеля и их поставок на рынки региона EMEA. Штаб-квартира СП – в Круинингене (Нидерланды). Оно управляет шестью заводами — в Голландии, Великобритании и Австрии. Lamb Weston, основанная в США в 1950 г., производит продукцию из картофеля для предприятий общепита. Выручка Lamb Weston в финансовом году, завершившемся 31 мая 2020 г., составила $3,8 млрд. Представитель «Белой дачи» и «Лэм Уэстон Белая Дача» от комментариев отказались, запрос в Lamb Weston Holdings остался без ответа.
«Белая дача» — крупнейший производитель салатов в России. В апреле основатель группы Виктор Семенов сообщил о приостановке работы завода по производству картофеля фри из-за сокращения спроса после закрытия ресторанов весной. Выручка от кейтеринга, основного канала продажи для «Белой дачи», упала на 60%, сообщал Семенов.
Желание сократить долю в бизнесе может быть связано именно со снижением спроса, считает директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. Инвестиции в завод составили 120 млн евро, говорится на сайте «Белой дачи». Сейчас рыночная стоимость этого предприятия примерно такая же, считает Глушков.
Несмотря на влияние пандемии коронавируса, это интересный бизнес: рынок картофеля фри растет с каждым годом на 20-30%, в том числе есть перспектива поставок на экспорт, считает Красильников. В 2020 г. на производство картофеля фри пойдет примерно 300 000 т картофеля, что примерно на 50% больше, чем в 2019 г.