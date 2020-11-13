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Суд арестовал счета экс-совладельца «Деловых линий» Богатырева

Обеспечительные меры приняты по требованию основателя «Деловых линий» Богатикова
Алексей Стрельников
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области арестовал банковские счета совладельца компании «Водовоз» и бывшего совладельца «Деловых линий» Игоря Богатырева по ходатайству его бывшего бизнес-партнера — основателя «Деловых линий» Александра Богатикова, следует из материалов суда. Арест наложен в пределах суммы 299,99 млн руб. Ходатайство было подано в рамках рассмотрения иска Богатикова о взыскании с Богатырева 300 млн руб.

Богатиков просил суд арестовать также и доли в принадлежащих Богатыреву компаниях, но суд ограничился банковскими счетами. Ответчик подал ходатайство об отмене обеспечительных мер, указано в картотеке арбитражных дел.

Представители обеих сторон комментировать процесс отказались. Как рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с содержанием претензий Богатикова, иск касается нарушения условий договора между предпринимателями, один из пунктов которого предполагает выплату неустойки за разглашение сведений, содержащихся в документе.

Добиться обеспечительных мер в виде ареста имущества по денежному требованию в арбитражном суде удается достаточно сложно, говорит адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Илья Кавинский. По данным сводного отчета о работе арбитражных судов России, за первое полугодие 2020 г. арбитражными судами России было удовлетворено 4,5 тыс. таких ходатайств из 15,6 тыс.

В 2015 г. Богатиков консолидировал 100% «Деловых линий», выкупив доли партнеров, в том числе 28% у Богатырева. После этого у Богатикова появились другие партнеры по бизнесу: сначала бывший президент инвесткомпании А1 Михаил Хабаров (последний год работал исполнительным директором банка «Траст», сейчас находится под домашним арестом по делу о мошенничестве в особо крупном размере), а затем — группа из нескольких инвесторов, включая Татьяну Башмакову, ранее возглавлявшую компанию «Нафта-Москва» семьи Сулеймана Керимова.

Спустя пять лет после ухода из «Деловых линий» у Богатырева возникли претензии по сумме сделки с Богатиковым. Изучив материалы Лондонского международного третейского суда (LCIA), где в начале 2020 г. завершился спор между Богатиковым и Хабаровым, Богатырев решил, что его доля была оценена некорректно. Из заключения LCIA (копия есть в распоряжении редакции) следует, что «Деловые линии» уклонялись от уплаты налогов, а 28% долю Богатырева выкупили за 1,275 млрд руб.

В марте 2020 г. Богатырев подал иск в суд, потребовав с Богатикова 735 млн руб. В рамках иска он подал ходатайство о обеспечительных мерах в виде ареста долей Богатикова в «Деловых линиях». 23 марта 2020 года суд согласился с арестом долей, учтя мнение истца о «действиях якобы совершенных ответчиком по причинению ущерба ООО “Деловые линии” путем налоговых нарушений». Ответчик подал апелляционную жалобу, она будет рассмотрена в декабре. При этом Богатиков в конце 2019 г. передал 90% «АБ Групп» (владеет 43% в «Деловые линиях») своим родственникам.

В «Деловых линиях» сообщили, что судебные тяжбы Александра Богатикова не сказываются на операционной деятельности группы и являются «личными взаимоотношениями, которые не касаются работы компаний».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных