Суд арестовал счета экс-совладельца «Деловых линий» Богатырева

Спустя пять лет после ухода из «Деловых линий» у Богатырева возникли претензии по сумме сделки с Богатиковым. Изучив материалы Лондонского международного третейского суда (LCIA), где в начале 2020 г. завершился спор между Богатиковым и Хабаровым, Богатырев решил, что его доля была оценена некорректно. Из заключения LCIA (копия есть в распоряжении редакции) следует, что «Деловые линии» уклонялись от уплаты налогов, а 28% долю Богатырева выкупили за 1,275 млрд руб.