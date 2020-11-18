Вексельберг и Троценко намерены вместе инвестировать в аэропорт Магадана

Вексельберг и Троценко намерены вместе инвестировать в аэропорт МагаданаЭто уже второй проект их холдинга «Аэропорты большой страны»
«Аэропорты регионов» (АР) Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко подали заявку в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для совместного участия в конкурсе на заключение инвестсоглашения на реконструкцию аэропорта Магадана. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор АР Евгений Чудновский. Планы поучаствовать в конкурсе совместно с АР подтвердил и владелец «Новапорта» Троценко.
Заявка в ФАС была подана 15 октября, уточнил представитель АР. Параллельно шла работа по регистрации совместного предприятия «АБС Магадан», которое и примет участие в конкурсе (зарегистрировано 9 ноября). В ФАС на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».
Корпорация развития Магаданской области начала поиск инвестора для реконструкции аэропорта Магадана «Сокол» в октябре. По проекту предполагается построить новый пассажирский и грузовой терминалы, привокзальную площадь, реконструировать инженерные коммуникации. Минимальный размер частных инвестиций должен составить 4,3 млрд руб., еще 490,3 млн выделит правительство Магаданской области, говорится в конкурсной документации. В обмен на инвестиции победитель получит 75% минус 1 акция оператора аэропорта. Пассажиропоток аэропорта в 2019 г. превысил 400 000 человек.
Изначально заявки принимались до середины ноября, затем конкурс был продлен до 16 декабря. Это связано с внесением изменений в порядок отбора инвестора, следует из сообщения на сайте Корпорации развития. «Мы попросили губернатора продлить конкурс, чтобы поучаствовать в нем. Кроме того, были внесены изменения в конкурсную документацию», – рассказал «Ведомостям» Чудновский. Обсуждать детали проекта без одобрения заявки ФАС компания пока не может, добавляет он.
В конкурсе на реконструкцию «Сокола» планирует также участвовать компания «Красинвест», подтвердил ее представитель. «Красинвест» владеет 51% аэропорта Красноярска. По данным СПАРК, 100% компании, в свою очередь, принадлежит «Базовому аэропортовому оператору», совладельцами которого выступают Алексей Коновалов и Андрей Панов. Три источника «Ведомостей» в отрасли говорят, что компанию контролирует бизнесмен Олег Дерипаска, у которого есть аэропортовый холдинг «Базэл аэро». Представитель «Базэл аэро» сообщил, что холдинг не планирует участвовать в конкурсе на реконструкцию аэропорта Магадана и что «Красинвест» не имеет отношения к «Базэл аэро». Представитель Дерипаски также опровергла связь компании с бизнесменом.
В сентябре ФАС аннулировала итоги конкурса по аэропорту Благовещенска, где победителем стала компания АБС («Аэропорты большой страны», также совместное предприятие АР и «Новапорта»). На конкурс помимо АБС заявлялись «Красинвест» и Дальневосточная концессионная компания (принадлежит аэропорту Хабаровска), которые и подали жалобу в ФАС. По данным «Красинвеста», АР (7 аэропортов) и «Новапорт» (18 аэропортов) уже контролируют около 60%℅ рынка региональных аэропортов. Всего в России, по данным Росавиации, 241 аэропорт.
ФАС отменила итоги конкурса по Благовещенску из-за выявленных нарушений в конкурсной документации. Замруководителя ФАС Андрей Цариковский говорил тогда о необходимости соблюдения прав «всех заинтересованных сторон». Представитель АР сообщил «Ведомостям», что проблемы возникли с документами конкурсной комиссии, а не с якобы монопольным положением АБС или участников этого предприятия на рынке. В минтрансе Амурской области планировали обжаловать это решение антимонопольного ведомства в суде.
«АБС и «АБС Магадан» в будущем не будут объединены в одно юрлицо, поскольку в проектах разные формы участия – концессия и приватизация. Но концептуально это один новый холдинг для развития малых региональных аэропортов с пассажиропотоком до 500 000 человек в год», – объясняет Чудновский.
В России почти не осталось крупных аэропортов, которые можно было бы приватизировать, поэтому три крупнейших аэропортовых холдинга (АР, «Новапорт» и «Базэл аэро») ведут борьбу за более мелкие активы. АР, например, планирует участвовать в конкурсе на реконструкцию воздушной гавани Южно-Сахалинска, которую регион ранее планировал отдать компании без конкурса. Привлекательным для инвесторов может быть аэропорт Иркутска, говорит директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «Архиинтересны Казань и Уфа, но они пока не продаются», – добавляет эксперт.
В условиях кризиса в авиа- и аэропортовой отрасли продолжение инвестиционных проектов по инфраструктуре является приоритетным и говорить о монополизации рынка сейчас не стоит, продолжает Пантелеев: «2020 год – это не лучшее время для того, чтобы кого-то сравнивать по объему перевозок пассажиров в контексте определения доли, занимаемой операторами аэропортов на рынке. Я бы именно этот фактор оценивал не как ключевой, не самый критичный. И в целом у нас ведь не только региональные аэропорты есть, а крупные столичные, их тоже нужно учитывать в оценке». По словам эксперта, объединение двух крупных холдингов для реконструкции малых аэропортов объясняется желанием снизить стартовые затраты и разделить риски по проекту. «В такие активы, как дальневосточные аэропорты с умеренным стартовым пассажиропотоком, достаточно сложно заходить, ориентируясь только на заемные средства. Совместное предприятие создает возможность разделить риски между инвесторами, снизить объем внешних заимствований и улучшить экономику проекта», – объясняет Пантелеев.