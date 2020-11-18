Вексельберг и Троценко намерены вместе инвестировать в аэропорт Магадана

В условиях кризиса в авиа- и аэропортовой отрасли продолжение инвестиционных проектов по инфраструктуре является приоритетным и говорить о монополизации рынка сейчас не стоит, продолжает Пантелеев: «2020 год – это не лучшее время для того, чтобы кого-то сравнивать по объему перевозок пассажиров в контексте определения доли, занимаемой операторами аэропортов на рынке. Я бы именно этот фактор оценивал не как ключевой, не самый критичный. И в целом у нас ведь не только региональные аэропорты есть, а крупные столичные, их тоже нужно учитывать в оценке». По словам эксперта, объединение двух крупных холдингов для реконструкции малых аэропортов объясняется желанием снизить стартовые затраты и разделить риски по проекту. «В такие активы, как дальневосточные аэропорты с умеренным стартовым пассажиропотоком, достаточно сложно заходить, ориентируясь только на заемные средства. Совместное предприятие создает возможность разделить риски между инвесторами, снизить объем внешних заимствований и улучшить экономику проекта», – объясняет Пантелеев.