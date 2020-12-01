«Сибур» вывел на полную мощность крупнейший в России завод полимеров

«Сибур» вывел на полную мощность крупнейший в России завод полимеровЗавод стоимостью 0,5 трлн руб. будет производить до 2,2 млн т продукции
«Запсибнефтехим» (Тобольск) способен ежегодно производить более 2,2 млн т продукции. Общий объем инвестиций в проект составил 547 млрд руб. Как отмечает компания, приоритетным рынком сбыта предприятия является Россия. В то же время, по предварительным оценкам «Сибура», поставки продукции комплекса на внешние рынки в 2020 г. обеспечат до 15% от целевого прироста экспорта несырьевых товаров.
«Сибур» в феврале начал тестовые продажи полипропилена и полиэтилена, произведенных на «Запсибнефтехиме». В итоге группа по итогам января – сентября нарастила отгрузку полипропилена на 61% до 826 700 т, а полиэтилена – более чем в 4,5 раза до 920 200 т.
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