«Сибур» вывел на полную мощность крупнейший в России завод полимеров

«Запсибнефтехим» (Тобольск) способен ежегодно производить более 2,2 млн т продукции. Общий объем инвестиций в проект составил 547 млрд руб. Как отмечает компания, приоритетным рынком сбыта предприятия является Россия. В то же время, по предварительным оценкам «Сибура», поставки продукции комплекса на внешние рынки в 2020 г. обеспечат до 15% от целевого прироста экспорта несырьевых товаров.