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«Сибур» вывел на полную мощность крупнейший в России завод полимеров

Завод стоимостью 0,5 трлн руб. будет производить до 2,2 млн т продукции
Анна Подлинова
«Запсибнефтехим» — первое крупное пиролизное производство в России, построенное после распада СССР /Пресс-служба президента России

«Запсибнефтехим» (Тобольск) способен ежегодно производить более 2,2 млн т продукции. Общий объем инвестиций в проект составил 547 млрд руб. Как отмечает компания, приоритетным рынком сбыта предприятия является Россия. В то же время, по предварительным оценкам «Сибура», поставки продукции комплекса на внешние рынки в 2020 г. обеспечат до 15% от целевого прироста экспорта несырьевых товаров.

«Сибур» в феврале начал тестовые продажи полипропилена и полиэтилена, произведенных на «Запсибнефтехиме». В итоге группа по итогам января – сентября нарастила отгрузку полипропилена на 61% до 826 700 т, а полиэтилена – более чем в 4,5 раза до 920 200 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных