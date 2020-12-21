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Amazon прекратил продажу одноразовых товаров из пластика в странах ЕС

Теперь одним из основных видов пластикового мусора станут маски
Илья Виноградов
Соломинки для питья, ватные палочки, тарелки, столовые приборы и стаканчики, контейнеры для пищевых продуктов и емкости для жидкостей, палочки для размешивания и держатели для воздушных шаров — всё это Amazon теперь не продает в Европе /PIXABAY

Крупнейший онлайн-ритейлер в мире – американская компания Amazon прекратила с 21 декабря продажу в странах ЕС, а также в Великобритании и Турции одноразовых товаров из пластика и биоразлагаемого пластика. В перечень снятых с продажи товаров входят соломинки для питья, ватные палочки, тарелки, столовые приборы и стаканчики, контейнеры для пищевых продуктов и емкости для жидкостей, палочки для размешивания и держатели для воздушных шаров. Таким образом Amazon подготовился к запрету на продажу таких товаров в ЕС за полгода до его вступления в силу.

Amazon основан Джеффом Безосом в 1994 г. как книжный онлайн-магазин, но быстро вышел и в другие секторы онлайн-торговли и в результате стал крупнейшим в мире маркетплейсом, сделав Безоса самым богатым человеком мира. Выручка компании в 2019 г. составила $280,5 млрд, чистая прибыль – $11,6 млрд. За первые девять месяцев 2020 г. Amazon получил прибыль в $14,1 млрд, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На октябрь 2020 г. в компании работало более 1,2 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных