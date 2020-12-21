Amazon прекратил продажу одноразовых товаров из пластика в странах ЕС

Amazon основан Джеффом Безосом в 1994 г. как книжный онлайн-магазин, но быстро вышел и в другие секторы онлайн-торговли и в результате стал крупнейшим в мире маркетплейсом, сделав Безоса самым богатым человеком мира. Выручка компании в 2019 г. составила $280,5 млрд, чистая прибыль – $11,6 млрд. За первые девять месяцев 2020 г. Amazon получил прибыль в $14,1 млрд, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На октябрь 2020 г. в компании работало более 1,2 млн человек.