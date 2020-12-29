Один из крупнейших производителей куриного мяса может заняться выпуском колбас

С точки зрения растущего спроса сейчас удачный момент выхода в сегмент готовой продукции — колбас и сосисок, говорит Давлеев. Если последние 5-6 лет их продажи падали в среднем на 2% в год, то в 2020 г. рынок стал расти. Это подтверждает и исследовательская компания Nielsen: в марте-ноябре 2020 г. продажи колбас выросли на 17% и на 16% соответственно (данные ритейл-аудита в крупнейших розничных сетях в городах и селах России). Давлеев связывает это с тем, что из-за пандемии все чаще люди проводят время дома, а такая продукция удобна для онлайн-покупок и домашнего потребления. Руководитель группы по работе с клиентами «Nielsen Россия» Роман Клеин согласен, что рынок растет из-за увеличения потребления дома.