Один из крупнейших производителей куриного мяса может заняться выпуском колбас

Один из крупнейших производителей куриного мяса может заняться выпуском колбасГруппа «Ресурс» ведет переговоры о приобретении владельца брендов «Дым дымыч» и «Россиянка»
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило на рассмотрение ходатайство о приобретении «Токаревской птицефабрикой» (входит в группу агропредприятий «Ресурс») 100% долей в уставном капитале фирмы «Интегра», говорится на сайте службы. Источник, знакомый с планами компаний, подтвердил «Ведомостям» переговоры «Ресурса» о покупке группы Integra, которая занимается производством колбас и сосисок.
На сайте Integra указано, что она существует на рынке 23 года, занимает первое место в стране по производству сарделек, второе — по производству сырокопченых колбас. Среди ее брендов — «Дым Дымыч», «Россиянка», «Честный рецепт». Компания владеет двумя заводами в Саратовской области, но сколько продукции она выпускает в год, на сайте не указано. Источник «Ведомостей», который рассматривал предложение о продаже компании, знает, что производство превышает 40 000 т в год. Это довольно крупное производство, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. К примеру, лидер рынка за 2019 г. группа Abi выпустила в прошлом году 162 000 т колбас, сообщал «Коммерсантъ». Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Интегра» принадлежит на 80% ЗАО «Астарта», ее учредитель — Ольга Аксенова, еще 20% — у Олега Ишутина. Связаться с ними не удалось.
«Ресурс» — один крупнейших производителей куриного мяса в России, в 2019 г. группа выпустила 645 000 т в живом весе, указано на ее сайте. По итогам прошлого года она занимала второе место в России по производству после группы «Черкизово», по данным Национального союза птицеводов. В рейтинге крупнейших частных компаний российского журнала Forbes за 2020 г. она на 168 месте, ее выручку журнал оценил в 61,2 млрд руб. Основной бенефициар группы «Ресурс» — председатель совета директоров Виктор Наурузов. Группа также выращивает зерновые (ее земельный банк превышает 320 000 га), занимается производством растительных масел (ей принадлежит пять маслоэкстракционных заводов). Производства колбас и сосисок, судя по информации на сайте, у компании ранее не было. Представитель группы «Ресурс» отказался от комментариев, запрос в Integra остался без ответа.
Для «Ресурса» такое приобретение — возможность построить вертикально-интегрированное производство: до этого продукции высокой степени переработки в ассортименте компании не было, полагает Давлеев. А это продукция с высокой добавленной стоимостью, объясняет эксперт. Кроме того, «Ресурс» как крупный производитель мяса птицы сможет поставлять сырье на собственные мясокомбинаты, что позволит снизить себестоимость производства. Также «Ресурс» уже сейчас активно экспортирует мясо птицы и сможет заняться поставками зарубеж сосисок и колбас, что даст компании возможность получения дополнительной валютной выручки.
С точки зрения растущего спроса сейчас удачный момент выхода в сегмент готовой продукции — колбас и сосисок, говорит Давлеев. Если последние 5-6 лет их продажи падали в среднем на 2% в год, то в 2020 г. рынок стал расти. Это подтверждает и исследовательская компания Nielsen: в марте-ноябре 2020 г. продажи колбас выросли на 17% и на 16% соответственно (данные ритейл-аудита в крупнейших розничных сетях в городах и селах России). Давлеев связывает это с тем, что из-за пандемии все чаще люди проводят время дома, а такая продукция удобна для онлайн-покупок и домашнего потребления. Руководитель группы по работе с клиентами «Nielsen Россия» Роман Клеин согласен, что рынок растет из-за увеличения потребления дома.