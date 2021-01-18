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Промышленность успешно преодолела пандемию и готовится к росту

Справиться с кризисом ей помогла поддержка правительства и локальная закрытость
Екатерина Шохина
Деловой климат заметно улучшился, утверждают эксперты  /Андрей Гордеев / Ведомости

Коронакризис для промышленности практически завершен. Такой вывод можно сделать на основании динамики индекса предпринимательской уверенности (ИПУ), который рассчитывает Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе опросов руководителей 4000 крупных и средних предприятий. В декабре ИПУ в добывающей промышленности увеличился относительно предыдущего месяца на 2% и достиг положительного значения (+1%). В обрабатывающей промышленности индикатор вырос на 1%, хотя и остается пока в отрицательной зоне (-3%).

При этом, по данным ИСИЭЗа, в конце года «продолжилась позитивная коррекция двух показателей, характеризующих деловой климат в обрабатывающей промышленности, – спроса и выпуска». Баланс предпринимательских оценок изменения выпуска продукции увеличился в декабре по сравнению с предыдущим месяцем на 1% до 4%. Всего за апрель – декабрь 2020 г. этот показатель вырос на 23%, причем на протяжении последних четырех месяцев сохранялись положительные значения баланса оценок, свидетельствующие о росте промышленного производства. На недостаточный спрос в декабре пожаловалось 36% руководителей предприятий, тогда как на пике кризиса таких было 47%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных