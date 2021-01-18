Промышленность успешно преодолела пандемию и готовится к росту

При этом, по данным ИСИЭЗа, в конце года «продолжилась позитивная коррекция двух показателей, характеризующих деловой климат в обрабатывающей промышленности, – спроса и выпуска». Баланс предпринимательских оценок изменения выпуска продукции увеличился в декабре по сравнению с предыдущим месяцем на 1% до 4%. Всего за апрель – декабрь 2020 г. этот показатель вырос на 23%, причем на протяжении последних четырех месяцев сохранялись положительные значения баланса оценок, свидетельствующие о росте промышленного производства. На недостаточный спрос в декабре пожаловалось 36% руководителей предприятий, тогда как на пике кризиса таких было 47%.