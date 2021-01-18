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Правительство обновило Стратегию развития лесного комплекса России до 2030 года

Но сначала нужно вырастить выбывший лес, говорят в правительстве
Тимур Халудоров
Правительство обновило Стратегию развития лесного комплекса России до 2030 года /Андрей Гордеев / Ведомости

Нынешнее положение дел в лесопромышленной отрасли стратегия (есть в распоряжении «Ведомостей») прямо называет плачевным: «Экономическая ситуация свидетельствует о низкой эффективности результатов деятельности лесного комплекса», – говорится в документе.

Сейчас на территории России находится четверть всех лесов мира, но вклад лесного комплекса в экономику страны – всего 0,5% ВВП по итогам 2019 г. К 2030 г. этот показатель должен вырасти до 1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных