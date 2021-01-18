Правительство обновило Стратегию развития лесного комплекса России до 2030 года

Правительство обновило Стратегию развития лесного комплекса России до 2030 годаНо сначала нужно вырастить выбывший лес, говорят в правительстве
Нынешнее положение дел в лесопромышленной отрасли стратегия (есть в распоряжении «Ведомостей») прямо называет плачевным: «Экономическая ситуация свидетельствует о низкой эффективности результатов деятельности лесного комплекса», – говорится в документе.
Сейчас на территории России находится четверть всех лесов мира, но вклад лесного комплекса в экономику страны – всего 0,5% ВВП по итогам 2019 г. К 2030 г. этот показатель должен вырасти до 1%.
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